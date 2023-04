Veja atitudes que ajudam a prevenir a trombose

Doença é caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos em uma ou mais veias

A trombose é uma doença comum, caracterizada pela formação de coágulos sanguíneos em uma ou mais veias, geralmente nas pernas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), mais de 425 mil brasileiros foram hospitalizados para tratar a trombose venosa entre janeiro de 2012 e maio de 2022, resultando em uma média diária de 113 internações na rede pública.

Consumir alimentos anti-inflamatórios com baixo teor de açúcar, gordura e glúten pode contribuir para manter a saúde estável e não afetar a coagulação sanguínea. O Dr. Igor Sincos, cirurgião vascular e endovascular e PhD na área, recomenda que os pacientes se hidratem adequadamente com no mínimo dois litros de água por dia e consumam alimentos mais saudáveis e naturais, como frutas, verduras e carnes grelhadas.

Exercitar-se ajuda no controle da doença

Nos últimos anos, com a mudança de rotina por conta da COVID-19, a maioria da população parou de se exercitar e descuidou da alimentação. Isso aumentou o consumo de álcool e o de cigarro, fatores que contribuíram para o avanço da trombose no país, de acordo com a SBACV-SP. Para ajudar no controle da doença, a prática de exercícios físicos, nesse sentido, se faz necessária.

Para o médico, toda vez que ativamos nosso metabolismo, melhoramos a imunidade do nosso corpo, garantindo um fluxo sanguíneo seguro. “Recomendamos 150 minutos de caminhada por semana, ou 100 minutos de bicicleta, corrida ou natação e mais dois dias de exercícios de força de até 40 minutos, como musculação, crossfit ou funcional”, destaca o especialista. É importante lembrar que o uso de tabaco e o álcool também impactam negativamente o sistema imunológico.

Fatores de risco para a doença

Mesmo com a prevenção, muitas pessoas possuem fatores de risco que contribuem para a doença. Alguns exemplos são histórico familiar, idade mais avançada, colesterol elevado, cirurgias e hospitalizações prolongadas, obesidade, uso de anticoncepcionais, pacientes que estão fazendo tratamento de câncer e mães que estão no período pós-parto.

Sintomas da trombose

A trombose pode ser assintomática, mas também é possível que se apresente a partir dos seguintes sintomas: dor, inchaço, aumento da temperatura no local, coloração vermelha (escura) ou, até mesmo, arroxeada e o endurecimento da pele onde o trombo está localizado. O diagnóstico é realizado através da avaliação clínica e de um exame de imagem.

