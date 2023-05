Veja como a dieta da proteína favorece o emagrecimento saudável

Especialistas explicam como é possível emagrecer se alimentando adequadamente

Dieta da proteína ajuda a emagrecer com saúde Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock

Após anos de estudo, o especialista em obesidade George L. Blackburn, da Universidade de Harvard (EUA), desenvolveu a dieta da proteína, adaptada no Brasil pela médica Dra. Márcia J. Kelman e pela nutricionista Dra. Letícia Okamoto, ambas da clínica Biodiet.

Os carboidratos são nossa principal fonte de energia. Por isso, quando excluímos totalmente esse nutriente do cardápio, sentimos tontura, fraqueza e desânimo. A dieta da proteína, por sua vez, não exclui completamente o carboidrato do cardápio.

No entanto, privilegia os carboidratos de origem integral e as proteínas magras e, especialmente, o whey protein – suplemento extraído do soro do leite, que oferece uma proteína de alto valor biológico, ou seja, de fácil absorção.

Benefícios dessa dieta

A médica Márcia J. Kelman garante que o grande diferencial desta dieta é poder comer uma boa quantidade de alimentos, não passar fome e ainda emagrecer. “A suplementação com whey protein garante saúde, emagrecimento saudável, sem fraqueza, sem queda de cabelo, sem perda de massa magra (músculos), e tem aprovação, estudos originais da universidade de Harvard”, afirma.

Alimentos funcionais

Para garantir a perda de peso, sem prejudicar os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, as especialistas acrescentam alimentos funcionais no cardápio, como cafeína, sucos, chás e fibras. “Alimentos funcionais são aqueles que proporcionam comprovadamente benefícios à saúde, podendo prevenir e controlar doenças, além de satisfazer as necessidades nutricionais”, explica Márcia Kelman.

Alguns exemplos desses alimentos são a soja, o tomate, a goiaba e as frutas cítricas. A aveia, em especial, é uma ótima aliada na dieta, pois possui uma boa quantidade de fibras, aumentando a saciedade. Além disso, elas auxiliam no trânsito intestinal.

Dieta da proteína

Veja, a seguir, a dieta elaborada pela Dra. Marcia J. Kelman e pela Dra. Leticia Okamoto, da Clínica Biodiet, em São Paulo. Mas lembre-se de sempre consultar um médico ou nutricionista para avaliar as melhores alternativas para um emagrecimento saudável!

Fase 1: perdendo peso

Nessa fase, pode-se perder até 80% do peso, ou seja, se seu objetivo é emagrecer 15 kg, você pode emagrecer até 12 kg nessa etapa. Uma grande mudança na alimentação sempre exige muito do organismo. Por isso, a Dra. Marcia Jablonka Kelman e a Dra. Letícia Okamoto aconselham procurar um médico, que solicitará exames de sangue para verificar os níveis de ácido úrico, corpos cetônicos, colesterol, glicemia e outros parâmetros, antes de iniciar o processo.

Essa fase varia de pessoa para pessoa conforme o peso a ser perdido, mas é melhor não passar de 20 dias. É importantíssimo beber muito líquido (água, chá-verde, outros chás), pelo menos 2 litros por dia. Além disso, deve-se evitar consumir bebidas com gás (refrigerantes e água com gás).

Café da manhã

1 copo de shake (200 ml de leite desnatado + 2 colheres de sopa de whey protein do sabor de sua preferência)

2 fatias de queijo minas frescal light 0% gordura + 2 fatias de presunto magro

Lanche da manhã

1 iogurte desnatado com adoçante

Almoço

100 g de frango grelhado + salada de folhas verdes (agrião, alfafa, alface, espinafre, pepino, rabanete, broto de feijão) à vontade

Lanche da tarde

1 iogurte desnatado + 2 colheres de sopa de whey protein (qualquer sabor)

Jantar

Omelete com 2 claras + 1 gema + 2 xícaras de chá de brócolis cozido no vapor

Whey protein é um dos alimentos fundamentais na dieta da proteína (Imagem: Eldar nurkovic | Shutterstock)

Fase 2: mudando hábitos errados

1ª semana

Faça 2 refeições com whey protein no dia. Para isso, acrescente o whey protein no suco, shake, iogurte ou outro líquido que for consumir. Além disso, inclua verduras à vontade (acelga, cebola, couve-flor, berinjela, tomate, cenoura) e acrescente 1 porção de frutas à sua rotina.

Para o café da manhã, consuma 1 banana-prata, ou 1 maçã, ou 1 pera, ou 1/3 de papaia, ou 1 fatia média de mamão formosa, ou 1 fatia média de melão, ou 1 laranja, ou 5 morangos, ou 1 kiwi. Acrescente 1 porção de pão integral no café da manhã (1 fatia de pão integral, ou 1 pão francês integral, ou 1 fatia de pão sírio pequeno).

2ª semana

Continue com o whey protein em duas refeições por dia. Acrescente 1 porção de fruta no lanche da manhã e da tarde (1 banana-prata, ou 1 maçã, ou 1 pera, ou 1/3 de papaia, ou 1 fatia média de mamão formosa, ou 1 fatia média de melão, ou 1 laranja, ou 5 morangos, ou 1 kiwi).

3ª semana

Continue com o whey protein em duas refeições por dia. Acrescente 1 porção de carboidratos no almoço (3 colheres de sopa de arroz integral, ou 1 pegador de macarrão integral, ou 2 fatias de pão integral). Além disso, acrescente uma porção de grãos no almoço (3 colheres de sopa de lentilha, ou ervilha, ou grão-de-bico, ou feijão-branco, ou feijão).

4ª semana

Continue com o whey protein em duas refeições por dia. Acrescente 1 porção de amido no almoço (2 batatas pequenas assadas ou cozidas, ou 1/2 mandioca, ou 1 pedaço de mandioquinha, ou 2 colheres de sopa de abóbora). Além disso, acrescente 1 porção de fruta no almoço.

5ª semana

Continue com o whey protein em duas refeições por dia. Acrescente 1 fatia de queijo muçarela no café da manhã. Ademais, acrescente 1 colher de chá de margarina ou manteiga no café da manhã.

Fase três da dieta foca na manutenção do peso desejado (Imagem: Artem Oleshko | Shutterstock)

Fase 3: manutenção do peso

Nessa fase, você já conquistou o peso desejado, então, pode voltar a comer de tudo – moderadamente, é claro. Continue utilizando os aprendizados desse processo. O principal objetivo é manter o novo peso durante pelo menos 2 anos, pois esse é o tempo considerado ideal para a estabilização do peso. Se puder, tenha uma equipe com médico, nutricionista, psicólogo e educador físico para viver uma vida saudável e equilibrada.

Café da manhã

1 fatia de pão integral + 1 fatia de peito de peru com 1 fatia de muçarela light + 1/2 mamão papaia e 1 garrafinha de iogurte light

Lanche da manhã

2 castanhas-do-pará + 3 damascos e 1 garrafinha iogurte light

Almoço

1/2 do prato de folhas e verduras variadas – agrião, rúcula, alface, tomate, cenoura ralada + 1 colher de sopa de azeite de oliva + 1 xícara de chá de verduras cozidas

120 g de filé de frango ou peixe cozido, assado ou grelhado

4 colheres de sopa de arroz integral

3 colheres de sopa de lentilha, feijão, ervilha ou grão-de-bico

Lanche da tarde

1 copinho de iogurte light + 2 colheres de sopa de granola light.

Jantar

Omelete com 2 claras + 1 gema + cebolinha, cebola e tomate picado

1 tigela de legumes cozidos (brócolis, couve-flor, acelga, berinjela);

Ceia