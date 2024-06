Veja como a gastronomia pode ser mágica

O preparo de uma refeição pode nutrir o corpo e ajudar a atrair amor e prosperidade

A gastronomia mágica considera não apenas o sabor do alimento, mas seu valor energético Imagem: StockImageFactory.com | Shutterstock)

A gastronomia mágica é uma vertente culinária que vai além do simples ato de cozinhar, transformando a preparação e o consumo de alimentos em uma experiência fascinante e envolvente. Ela une ingredientes inusitados, técnicas criativas e apresentações impressionantes para criar pratos que não apenas satisfazem o paladar, mas também estimulam a imaginação e as emoções.

É uma celebração da magia presente em cada refeição e uma forma de nutrir não apenas o corpo, mas também a alma. A bruxa Tânia Gori, idealizadora da bruxaria natural, explica que a gastronomia pode ser mágica e auxiliar em diversos campos da vida.

“Em nossa cozinha, manuseamos, cuidamos e desvendamos os segredos das ervas e dos alimentos, fazendo a perfeita união com a natureza”, explica. “Cada gesto é carregado de intenção e significado, transformando o ato de cozinhar em um ritual encantado”, complementa.

Gastronomia mágica na prática

Na prática da gastronomia mágica, cada ingrediente é selecionado com cuidado, não apenas pelo seu sabor ou valor nutricional, mas também por suas propriedades mágicas e energéticas. As ervas, as especiarias e outros alimentos são escolhidos também pela sua capacidade de atrair amor, prosperidade, cura ou proteção.

Mas Tânia Gori deixa o alerta: a verdadeira magia está na intenção por trás de cada preparo. “Nesse ritual mágico gastronômico, nunca devemos fazer nada de mau-humor ou muito cansados, pois nossa energia é o ingrediente-chave para o sucesso final”, ressalta.

Escondidinho de Afrodite Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock

Escondidinho de Afrodite

Para exemplificar a gastronomia mágica e aplicá-la no dia a dia, a bruxa e chef Tânia Gori compartilha uma de suas receitas encantadas. Veja abaixo!

Ingredientes

1 kg de batata cozida

1 abobrinha fatiada

1 cebola cortada em cubos

100 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de açafrão

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa rosa-vermelha seca

1 pitada de sal

Pimenta-americana picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e adicione o alho, a pimenta-americana e a cebola. Refogue até a cebola dourar. Acrescente o açafrão, a abobrinha, o sal e as rosas-vermelhas secas. Cozinhe em fogo baixo até a abobrinha ficar macia. Reserve. Em um recipiente, amasse as batatas até obter um purê. Em um refratário, monte camadas alternadas de purê e a mistura com abobrinha. Finalize com queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C até gratinar.

Acompanhado de um bom vinho, esse prato mágico promete elevar a autoestima e despertar o amor-próprio de quem o saboreia.

Por Rodrigo Almeida