Veja como a ginástica localizada ajuda a definir o corpo

Prática oferece diversos benefícios para a saúde e auxilia na queima de gordura

Ginástica localizada promove o fortalecimento muscular Imagem: Shutterstock

A ginástica localizada é uma prática que promove o fortalecimento muscular específico para cada grupo do corpo. Entre os benefícios dessa prática, estão: melhora do tônus, da capacidade aeróbica e do equilíbrio, aumento da flexibilidade e da resistência cardiovascular e liberação de endorfina (hormônio que melhora a sensação de bem-estar). “Uma pessoa que pratica exercícios tem sua autoestima aumentada, reduz ansiedade e estresse e aumenta a sensação de bem-estar”, afirma o educador físico Ângelo Márcio.

O que é ginástica localizada?

Segundo Rick Soares Vieira, profissional de Educação Física, a ginástica localizada é uma série de exercícios, geralmente passada por um personal trainer, com volume e intensidade bem altos, para grupos musculares distintos.

Praticar 30 minutos de exercícios por dia oferece benefícios ao corpo (Imagem: Shutterstock)

Com que frequência devo me exercitar?

Fazendo um pouquinho por dia você já consegue sentir a diferença no seu corpo e na sua saúde. “Estudos científicos já comprovam que a prática diária de exercícios em menos tempo oferece benefícios para a saúde”, afirma Ângelo Márcio.

“Atualmente, é recomendado pelo American College of Sports Medicine (ACSM) uma frequência de atividades físicas de 5 vezes na semana e com, no mínimo, 30 minutos de duração. Porém, não é recomendado que a pessoa inicie com essa frequência e com essa duração”, assegura o profissional.

Rick Soares Vieira aconselha começar a praticar bem devagar e, aos poucos, ir aumentando a frequência e a intensidade dos exercícios. “Os benefícios obtidos pela atividade física são tão importantes para a saúde que, entre não fazer nada e fazer apenas 15 minutos, opte pela segunda escolha e não deixe de progredir conforme for se sentindo melhor”, incentiva.

Cuidados antes de praticar

Antes de iniciar qualquer tipo de atividade física, procure um médico. Depois, quando optar por se exercitar, procure um profissional de Educação Física registrado no Conselho Regional, pois somente ele poderá orientar sua atividade física. Caso deseje se exercitar em casa, converse antes com um profissional, para que ele possa te orientar melhor.