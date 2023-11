Veja como a Lua Nova em Escorpião vai influenciar cada signo

Energia desta fase lunar ajuda a promover renovação e renascimento entre os nativos do zodíaco

A Lua Nova em Escorpião é um momento de receber a energia magnética desse signo Imagem: Meggi | Shutterstock

Hoje, somos presenteados com a presença magnética da Lua Nova em Escorpião, um evento cósmico que promete desencadear transformações profundas e instigar emoções intensas em nossas vidas. Sob o céu escuro, a energia escorpiana revela-se, proporcionando um cenário ideal para renovação e renascimento.

Neste momento celestial, as influências da Lua Nova estão impregnadas de mistério e paixão. Escorpião, como signo regido por Plutão, o planeta da transformação, desperta em nós o desejo de nos desapegarmos do antigo, permitindo que novas fases de crescimento e autoconhecimento se desdobrem. É um convite para explorar as profundezas de nossas emoções e encarar verdades ocultas que podem emergir à luz.

Energia de escorpião durante a Lua nova

Os laços emocionais tornam-se mais intensos, proporcionando uma oportunidade para fortalecer conexões significativas e deixar para trás aquilo que já não ressoa com nosso ser interior. Esta Lua Nova em Escorpião encoraja a purificação emocional, permitindo-nos liberar ressentimentos e transformar ciclos negativos em fontes de aprendizado.

A energia magnética de Escorpião também estimula a busca pelo poder pessoal e a compreensão das forças ocultas que moldam nossa jornada. É uma oportunidade para a introspecção, para investigar as profundezas da própria alma e ressurgir com uma compreensão renovada de quem somos.

Efeitos sobre os signos

À medida que a Lua Nova emerge no céu, sob o signo de Escorpião, ela traz consigo uma energia repleta de influências profundas para cada signo do zodíaco. Esta fase lunar, permeada pela intensidade escorpiana, nos convida a explorar as previsões que delineiam as mudanças e os renascimentos que aguardam cada um dos doze signos. Confira!

Áries

A energia da Lua Nova em Escorpião instiga mudanças profundas nas relações íntimas dos arianos. Este é o momento propício para aprofundar vínculos emocionais, explorar a vulnerabilidade e cultivar conexões autênticas que transcendam as superficialidades.

Touro

No cenário financeiro taurino, a Lua Nova destaca a necessidade urgente de reavaliação. Taurinos devem agir com cautela ao lidar com recursos compartilhados, mergulhando nas complexidades das parcerias para compreender o verdadeiro valor que cada uma delas traz.

Gêmeos

Para os geminianos, a influência escorpiana impulsiona uma comunicação mais profunda e significativa. Este período é propício para explorar novas formas de aprendizado, mergulhando em assuntos que despertam paixão e curiosidade intelectual.

Câncer

No domínio familiar, a Lua Nova em Escorpião promove a cura de relações familiares para os cancerianos. É uma oportunidade para criar um ambiente doméstico mais harmonioso, fortalecendo os laços afetivos que formam a base emocional de suas vidas.

Para os leoninos, é o momento ideal para aproveitar a criatividade Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock

Leão

Sob a influência da Lua Nova em Escorpião, a criatividade dos leoninos floresce, levando a expressões mais profundas e autênticas. Além disso, os relacionamentos românticos podem se intensificar, incentivando uma entrega emocional mais profunda.

Virgem

Para os virginianos, questões de saúde e bem-estar ganham destaque sob a luz da Lua Nova. Este é o momento para uma reflexão profunda sobre hábitos cotidianos, promovendo uma abordagem mais consciente em relação à saúde e ao autocuidado.

Libra

No reino dos relacionamentos íntimos, a Lua Nova em Escorpião para os librianos marca uma fase de transformação. É uma oportunidade para aprofundar conexões, resolver conflitos latentes e fortalecer parcerias significativas.

Escorpião

A Lua Nova ocorre no signo de Escorpião, amplificando as transformações na vida dos escorpianos. Este é um momento crucial para se reconectar consigo mesmo, explorar paixões e definir metas autênticas que estejam alinhadas com a verdadeira essência.

Sagitário

Para os sagitarianos, a influência escorpiana instiga uma busca por conhecimento mais profundo. A Lua Nova oferece a oportunidade de embarcar em jornadas filosóficas, expandindo horizontes e buscando novas descobertas.

Capricórnio

Questões profissionais ganham destaque para os capricornianos sob a Lua Nova em Escorpião. Refletir sobre metas de carreira, buscar reconhecimento por esforços e definir uma trajetória autêntica são aspectos essenciais deste período.

Aquário

A Lua Nova traz mudanças significativas nas conexões sociais para os aquarianos. É um momento propício para cultivar amizades autênticas, participar ativamente de comunidades que ressoem com seus valores e contribuir para causas significativas.

Peixes

A influência escorpiana conduz os piscianos a uma introspecção profunda. Este é o momento para reconexão espiritual, exploração do subconsciente e conclusão de ciclos emocionais que possam estar se desenrolando.

Por Ravi Vidya

Médium e conselheiro espiritual