Veja como a má postura pode dificultar a definição do abdômen

Médica explica como é possível ganhar força e resistência nessa região e tonificar a musculatura

Postura corporal pode atrapalhar a definição do abdômen Imagem: Nikolas_jkd | Shutterstock

Mudanças na alimentação e prática intensa de exercícios físicos — tudo isso em prol de conquistar um abdômen definido e tonificado. Mas, por mais que você se esforce, nada parece ser o suficiente. Então, onde está o problema? Segundo a Dra. Cláudia Merlo, médica especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS, existe um fator comumente ignorado que pode atrapalhar severamente a definição do abdômen: a postura.

“Quando a postura não é adequada, os músculos do abdômen não são devidamente ativados e, por isso, ficam mais flácidos. E essa frouxidão muscular provoca o aumento do volume da circunferência abdominal, além de favorecer o acúmulo de gordura na região”, explica.

Interferência dos músculos abdominais flácidos na postura

A má postura corporal também pode se tornar um ciclo vicioso, pois, com os músculos abdominais flácidos e fracos, fica mais difícil manter a postura correta. Afinal, a musculatura do abdômen é parte fundamental do chamado “core”, que dá sustentação para a coluna.

“Por isso, por mais difícil que seja manter a postura correta, é preciso insistir, mantendo os ombros para trás e o abdômen ativado. Mesmo que inicialmente você consiga manter a postura por apenas cinco minutos, continue tentando. Conforme você ganha força e resistência na musculatura do abdômen, será mais fácil manter a postura correta, o que ajudará na definição abdominal”, aconselha a especialista.

Tratamentos estéticos são aliados na definição do abdômen Imagem: anatoliy_gleb | Shutterstock

Tratamentos indicados para fortalecer o abdômen

Exercícios físicos focados no abdômen também são grandes aliados para ajudar a manter a postura correta. Mas tonificar essa musculatura é uma tarefa árdua, pois essa região possui uma grande diversidade de grupos musculares e depende de inúmeros exercícios para ativá-los.

Então, vale a pena também adotar estratégias como a realização de sessões de procedimentos baseados na tecnologia HIFEM (energia eletromagnética focalizada de alta intensidade), que é capaz de contrair as fibras musculares em intensidades não são alcançáveis durante os exercícios físicos voluntários.

Entre algumas técnicas indicadas está o procedimento estético Emsculpt Neo, um tratamento de contorno corporal não invasivo, além do bioestimulador de colágeno Radiesse e do ultrassom microfocado Ulthera.

“O Radiesse é um bioestimulador de colágeno composto de hidroxiapatita de cálcio, que, ao ser injetado na pele, gera uma inflamação local capaz de estimular colágeno. O ultrassom microfocado Ulthera, por sua vez, também promove formação e reestruturação dessas fibras, mas através da liberação de energia que aquece a pele em profundidade”, diz a Dra. Cláudia Merlo.

Consulte um especialista

A Dra. Cláudia Merlo reforça que a definição do abdômen vai muito além da melhora da postura e não é uma receita de bolo. Logo, é importante consultar um especialista, que poderá recomendar um protocolo de tratamento individualizado de acordo com as suas necessidades. “Para garantir os melhores resultados, a melhora da postura e os tratamentos devem estar associados a um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e sono de qualidade, por exemplo”, finaliza.

Por Maria Claudia Amoroso