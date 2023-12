Veja como a massa muscular é importante para garantir mobilidade

Médico explica como músculos mais fortes contribuem para movimentos mais fluidos

O fortalecimento muscular, quando combinado com alongamentos adequados, pode resultar em uma melhoria significativa na flexibilidade Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Manter músculos firmes e um corpo ágil não é um objetivo apenas de atletas profissionais; é algo almejado por todos. O que talvez você não saiba é que os benefícios de manter uma boa quantidade de massa muscular vão muito além da estética. Acredite ou não, ela desempenha um papel fundamental na sua mobilidade diária. Ter músculos fortes não apenas molda seu físico, mas também contribui para um movimento mais fluido e uma vida cotidiana mais fácil, livre de dores desnecessárias.

Por que a mobilidade importa?

A mobilidade desempenha um papel crucial no funcionamento do corpo, influenciando diversos aspectos da saúde e do bem-estar. Segundo o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril, a sua principal função é permitir que articulações e músculos tenham uma amplitude de movimento adequada em todas as direções.

“A mobilidade é essencial para movimentos mais complexos, como exercícios físicos e até mesmo para atividades diárias simples como levantar objetos, alcançar prateleiras e agachar-se. Além disso, uma boa mobilidade reduz o risco de lesões, pois, quando as articulações têm uma amplitude completa, há menos probabilidade de ocorrerem tensões indevidas nos músculos e ligamentos durante as atividades físicas. Se a base não está sólida, a estrutura toda fica comprometida”, explica o especialista.

Falta de mobilidade e risco de lesões

A falta de mobilidade não é apenas um inconveniente; é um convite para uma série de problemas. Se nossas articulações não têm liberdade de movimento, estamos mais propensos a lesões e dores musculares e articulares. O Dr. David Gusmão nos faz questionar: quantas vezes ignoramos essa luz piscando no painel do nosso corpo antes que algo sério aconteça?

Ele destaca que, com a mobilidade reduzida, a nossa postura é prejudicada, impedindo um alinhamento correto do corpo, ocasionando dores nas costas, pescoço e outras áreas relacionadas à má postura. “À medida que envelhecemos, a mobilidade torna-se ainda mais crucial, contribuindo para preservar a independência funcional. A falta de mobilidade adequada prejudica a circulação sanguínea e a entrega nutrientes essenciais às células musculares e articulares, aumentando a rigidez e a degeneração”, alerta o especialista.

Como a massa muscular influencia na mobilidade?

A relação entre massa muscular e mobilidade é fundamental para entender como o fortalecimento dos músculos pode influenciar a flexibilidade e a capacidade de movimento do corpo. O ortopedista explica que músculos fortes desempenham um papel essencial ao oferecer suporte às articulações, estabilizando-as durante os movimentos. Esse suporte articular contribui para uma amplitude de movimento maior, reduzindo o risco de lesões e facilitando a realização de atividades cotidianas.

“Além disso, o fortalecimento muscular, quando combinado com alongamentos adequados, pode resultar em uma melhoria significativa na flexibilidade. Músculos tonificados e flexíveis têm uma capacidade maior de se estender e contrair, o que favorece a amplitude de movimento e a agilidade do corpo”, ressalta.

“Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia”, acrescenta.

Músculos fortalecidos proporcionam suporte à coluna vertebral e às estruturas adjacentes Imagem: BLACKDAY | Shutterstock

Massa muscular protege as articulações e a coluna

A construção de massa muscular ao redor das articulações não apenas oferece suporte, mas também contribui para uma distribuição mais equitativa do peso corporal. Isso reduz a pressão sobre as articulações, minimizando o risco de dores e desconfortos.

Outro aspecto importante é a melhoria na postura. Músculos fortalecidos proporcionam suporte à coluna vertebral e às estruturas adjacentes, promovendo uma postura mais ereta e alinhada. Uma postura adequada não só contribui para uma aparência mais saudável, mas também otimiza a mobilidade e reduz o estresse nas articulações.

Exercícios como aliados

Agora que entendemos a importância da mobilidade, surge a pergunta: como podemos aprimorá-la? O Dr. Gusmão nos orienta na escolha de exercícios inteligentes e alongamentos que não são apenas eficazes, mas também sustentáveis. Ele destaca que, além dos exercícios comuns, é crucial investir em treinos que promovam tanto a flexibilidade quanto o fortalecimento muscular de forma integrada.

“Para aprimorar a mobilidade, recomenda-se começar com alongamentos dinâmicos, como balanços de pernas, e incorporar práticas como yoga e pilates, que focam em flexibilidade, equilíbrio e fortalecimento. Treinos funcionais, resistência e HIIT são estratégias eficazes. Exercícios específicos, como agachamentos profundos, e o uso de bolas e bandas elásticas complementam, proporcionando amplitude de movimento. A consistência é fundamental, mesmo com alguns minutos diários”, ressalta.

Ao cuidar da mobilidade, estamos investindo na nossa saúde geral. Isso significa não apenas músculos fortes, mas também uma resistência aumentada contra problemas nas articulações e músculos, contribuindo para uma vida mais ativa e equilibrada.

Por Adriana Quintairos