Veja como a prática de yoga beneficia saúde física e emocional

Técnica auxilia no tratamento de doenças e contribui para a saúde como um todo

Yoga é benéfica para todo o corpo Imagem: fizkes | Shutterstock

A yoga, técnica milenar que une exercícios, relaxamento, controle respiratório e meditação, é capaz de promover maravilhas ao organismo e ajudar a medicina a resolver inúmeros problemas de saúde. De acordo com a psicóloga e professora de yoga, Laila Gadel Marinho, a prática gera saúde física e mental.

Benefícios da yoga para o corpo

São inúmeras as vantagens para a saúde. “As práticas físicas trabalham com exercícios de flexões, extensões, torções, permanências e inversões, com o objetivo de fortalecer e alongar a musculatura do corpo e melhorar a mobilidade da coluna”, explica a professora de yoga. Dessa forma, também contribui para o fortalecimento e alongamento corporal, proporcionando uma melhor sustentação para a coluna e ajudando a combater desvios posturais.

Vantagens da yoga para a mente

Segundo Laila Gadel Marinho, as técnicas de respiração ajudam a aumentar a capacidade pulmonar, melhorando a oxigenação de todo o corpo. “Ajudando, assim, a combater diversos distúrbios psíquicos como ansiedade, depressão e síndrome do pânico”. Além disso, a prática propicia uma melhora da capacidade respiratória, da concentração, da qualidade do sono e do equilíbrio mental.

“É muito indicada para transtornos de fundo emocional e dores físicas como fibromialgia, dores nos ombros, enxaquecas entre outros”, acrescenta Laila Gadel Marinho. Segundo ela, ao praticar corretamente, todo o organismo, mente e energia entram em equilíbrio, fazendo com que a saúde flua pelo corpo.

Praticar yoga auxilia no tratamento de doenças (Imagem: JodieWangss | Shutterstock)

Tratamento de patologias

Atualmente, pessoas com bronquite, asma, depressão, doenças cardíacas e diversos outros problemas de saúde, buscam a yoga por recomendações médicas. Isso porque, com ela, os pacientes passam a responder aos tratamentos de forma mais rápida e eficiente.

Sem contraindicações

Além de todos os benefícios, existe uma notícia ainda melhor: a yoga não apresenta contraindicações. Entretanto, a professora Laila Gadel Marinho explica que algumas práticas devem ser adaptadas e determinadas posturas podem não ser indicadas dependendo do estado de saúde do paciente. Por isso, é importante buscar um profissional qualificado.

Tipos de yoga

Como existem diversos tipos de yoga, cada pessoa pode buscar aquela que mais se adequa às suas expectativas e gostos. A professora Laila Gadel Marinho diferencia alguns tipos.