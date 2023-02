Veja como adestrar o seu cachorro em casa

Aprenda técnicas para ensinar ao seu animal de estimação alguns comandos

É possível ensinar alguns comandos ao cachorro em casa Imagem: Shutterstock

O adestramento é um processo educacional que visa melhorar a comunicação entre o cão e o tutor. Segundo Manara Martins, adestradora e fundadora da Alternativa Pet Adestramento, são utilizadas técnicas que ensinam o animal a “associar comandos, gestos e marcadores pelos comportamentos que desejamos modelar e executar”.

Nele, o cachorro aprende, por exemplo, a executar tarefas, a respeitar limites e a obedecer ao tutor. “O adestramento é realizado não só para trabalhar problemas de comportamento, mas também para ensinar o cão como que nós, humanos, gostaríamos que ele se comportasse em diferentes situações”, afirma Camila Hermes, médica veterinária e adestradora.

Como começar a adestrar?

Se você tem vontade de ensinar alguns comandos básicos para o seu animal, saiba que é possível. De acordo com Manara Martins, no início, é importante “o cão estar interessado na recompensa e focado no que o tutor tem a oferecer”. Por isso, ela explica que é fundamental conhecer o animal e entender o que funciona para ele como recompensa, pois é algo que o deixará motivado.

Petiscos podem ser utilizados para motivar os cães (Imagem: Shutterstock)

Tipos de recompensas

Para alguns cães, segundo a adestradora, utilizar reforços ou recompensas positivas, como petiscos ou porção da ração, funciona muito bem no início para obter comportamentos desejados. No caso de cães mais agitados e que gostam de brincar, é indicado “recompensar com um brinquedo, jogar a bolinha ou sacudir a corda do cabo de guerra”.

Comandos gestuais e verbais

Outra dica da adestradora é associar comandos gestuais e verbais durante o treino. “Repita [os gestos] várias vezes e faça várias sessões recompensando o cão até que ele comece a oferecer o comportamento espontaneamente, sem precisar da recompensa”, orienta.

Veja tutoriais

Na internet, é possível encontrar alguns tutoriais de como ensinar comandos básicos aos pets. No canal do YouTube e no perfil do Instagram da médica veterinária e adestradora Camila Hermes, por exemplo, você encontra algumas dicas para treinar o seu animal em casa.