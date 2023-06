Veja como aproveitar as fases da Lua para harmonizar seu relacionamento

As transições lunares também podem te ajudar quando o assunto é amor

As fases da Lua influenciam nos relacionamentos amorosos Imagem: rudall30 | Shutterstock

A Lua é um astro extremamente poderoso e contém muita energia feminina. Entendendo o poder de cada fase e sabendo quando elas irão ocorrer, você poderá utilizá-las a seu favor e conquistar mais rapidamente o que deseja.

“Um dos movimentos e formas que é muito observado é o da Lua. O satélite natural da Terra, que possui quatro fases muito particulares: nova, crescente, cheia e minguante. Essas fases mudam a maré, cada qual com sua beleza e seu resultado. Inclusive, essas fases da Lua também influenciam no amor“, explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Logo, entender cada uma dessas fases te proporciona sabedoria para lidar com diversas situações da vida, inclusive, relacionadas ao amor. Por isso, Yara Vieira explica como aproveitar melhor cada uma delas nos relacionamentos.

Lua Nova: reveja o passado e tome decisões

É um momento de descoberta e abertura. A Lua Nova faz com que as pessoas baixem a guarda no campo sentimental e afetivo. Isso significa que no relacionamento é um ótimo momento para parceria e cumplicidade.

Os dois lados saem da defensiva e pensam mais no coletivo. É quando o outro está com o ouvido mais compreensivo e o coração mais aberto. Essa brecha é sinal de passos importantes, como conversar e resolver aquilo que está guardadinho no coração. Use isso para se libertar. É um momento bom para o casal.

Lua Crescente: invista em gestos amorosos

Essa fase é o ápice do carinho e do romantismo. Sabe aqueles dias em que você está um grude com a pessoa sem entender o porquê? Pois é, pode atribuir isso à Lua Crescente.

Os sentimentos se tornam mais firmes, o casal sente mais necessidade e vontade um do outro. É uma oportunidade de fazer gestos para o outro, elogios, presentes e muito carinho.

É uma fase que reflete muito o que está acontecendo na alma. Por isso, é importante ter atenção. Para os casais que não estão com o sentimento em alta, será um momento decisivo.

Lua Cheia promove período para conexão física (Imagem: muratart | Shutterstock)

Lua Cheia: momento para encontros calorosos

Durante a Lua Cheia o que fica em alta são os desejos do corpo. É um tempo em que as pessoas se enxergam em um lugar de muita atração física, acontece muita paixão. Uma oportunidade para amores começarem ou reacenderem aquele fogo.

Lembre-se que a atração física não é sinal de falta de conexão, muito pelo contrário, é um ponto alto disso. Isso porque é ali que as pessoas podem se conectar de uma forma única. O momento apenas pede cuidado para que o casal use a seu favor. Não deixe que a situação seja passageira, aprenda com ela.

Lua Minguante: período para evolução conjunta

Os dias anteriores podem ter sido de muitas emoções, então, esse período é mais de calmaria. É aquela hora de sentar e conversar, colocar o diálogo em dia sobre o que é necessário ser resolvido. Contudo, não é hora para briga. Lembre-se de tudo de bom vivido ao longo do mês. Então, se esforce para não entrar em atrito agora no fim.

Se o seu relacionamento não possui nenhuma pendência para ser resolvida, você pode abrir espaço para outros tipos de conversas. Uma troca de ideias saudáveis, o que está passando na cabeça de cada um no momento. Façam dessa troca válida.