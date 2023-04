Veja como aproveitar roupas para criar looks de outono

Especialista ensina a cominar peças do guarda-roupa nesta época do ano

Combine as tendências atuais com as peças que já possui Imagem: Look Studio | ShutterStock

O outono marca a transição do verão para o inverno. Por isso, apresenta características que lembram tanto os dias ensolarados quanto os cinzentos. Além disso, as folhas das árvores mudam de verde para uma variedade de tons, incluindo amarelo e castanho, que se misturam com laranja, vermelho e roxo.

Assim como no outono há uma paleta de cores, na indústria da moda também existem tons que ressaltam cada estação do ano. Segundo Anne Garcia, empresária ítalo-brasileira do segmento da moda, as cores que fazem mais sucesso no outono são o vermelho profundo, o malva violeta, o rosa fúcsia, o verde, o azul elétrico e bebê, o laranja e o marrom, além dos básicos preto e branco.

Peças em alta

Para a estilista e influenciadora, as peças que estão mais em alta no outono para as mulheres, já fazendo uma “pontinha” para o inverno, são: cintura marcada, blazers e calças oversized, além da camisa branca, suéter xadrez, all jeans e as peças que remetem aos anos escolares e à alfaiataria com cortes retos. Com relação aos tecidos, os mais indicados, segundo Anne Garcia, são os transparentes, couro, acetinado, seda, metalizados, paetês e jeans. “Esses são os maiores destaques nas passarelas”, destaca a empresária.

Sapatos para o outono

Com relação aos sapatos, a estilista recomenda botas, tênis e mocassim. “As botas estilo cowboy estão em alta, assim como as over the knee, ou seja, as que são acima do joelho, sejam elas justas ou mais largas na perna”, revela. “Tendo em vista que são sapatos mais fechados, são ideais para esta época do ano”, completa.

Opções masculinas

Para os homens, a estilista também destaca algumas tendências. “Os looks com toque escocês e calças largas estão em alta. O público masculino tem a possibilidade de ousar mais em seus looks. Aproveitem!”, alerta a estilista. “Outros destaques para eles são os ternos em todas as suas formas, inclusive as mais ousadas, casaco smoking, casaco longo e – para os mais atrevidos – tamanco. Isso mesmo! Tamanco!”, comenta Anne Garcia.

Acessórios são grandes aliados na composição de looks de frio (Imagem: Maria Markevich | ShutterStock)

Acessórios são ótimas combinações

Os acessórios também estarão em alta neste outono. Segundo a especialista, são peças fundamentais que ajudam a dar originalidade e estilo. “Os acessórios femininos da vez são a gravata e as maxi bolsas, que estão presentes em várias coleções”, comenta a estilista. O cachecol é outro acessório que ganha destaque nos dias que estiverem mais frios, e a flor em alto relevo no pescoço também é um hit para este outono”, destaca a empresária.

Customize as peças de roupas

Anne Garcia dá uma dica básica para quem quer ficar por dentro das tendências e transformar peças básicas em glamourosas: “aconselho passar em uma loja de aviamentos e deixar a criatividade tomar conta. Você pode fazer aplicações de todas as maneiras. Caso não seja criativo(a), procure uma costureira de confiança que poderá te ajudar. Uma peça de roupa pode te surpreender com a quantidade de transformações que você pode fazer com ela”.

Como ser fashion e se sentir confortável no outono

A moda é uma dádiva para quem procura seguir todas as tendências. Mas, para quem prefere se sentir mais confortável no dia a dia, com um look que permita realizar qualquer tipo de atividade, Anne Garcia diz para apostar em opções esportivas – uma tendência muito forte atualmente. “Mesmo que não pratique, essa pegada de esporte está muito em alta e é superconfortável”, comenta a estilista.

Para as mamães, a dica é escolher peças que as deixem o mais livre possível. O blazer oversized é uma ótima opção para quem trabalha fora e tem uma vida corrida com o filho, já que é possível combinar facilmente com um tênis, sem perder a elegância.

“Sempre digo que estar realmente na moda é se sentir bem consigo mesmo, assim irradiará tons de alegria, felicidade, disposição e muito amor. Espalhar empatia pelo mundo é a principal tendência que nunca sai de moda e, consequentemente, das passarelas. Por isso, aposte na gentileza para o outono de 2023”, finaliza.

Por Mayra Maciel Barros