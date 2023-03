Veja como as calopsitas são animais de estimação interessantes

Essas aves nativas da Austrália são inteligentes, ativas e brincalhonas

Embora as calopsitas sejam aves amigáveis e ativas, elas exigem tempo e atenção de seus tutores Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

As calopsitas são nativas da Austrália. Geralmente, são cinzas, mas também podem ser encontradas em tons de branco, amarelo, laranja, canela e pérola. Elas são aves inteligentes, ativas e brincalhonas, e muitas vezes formam laços fortes com seus tutores. Por isso, são populares como animais de estimação em todo o mundo. Além disso, outra característica que as tornam tão queridas é o fato de serem relativamente fáceis de cuidar.

Principais cuidados

As calopsitas são aves sociais e, portanto, devem ser mantidas em pares ou em grupos. A socialização adequada é importante para garantir que elas se sintam seguras e felizes em seu ambiente. Além disso, precisam de uma gaiola espaçosa com brinquedos, poleiros e uma alimentação equilibrada composta de sementes, frutas e legumes frescos.

Aves que falam

As calopsitas também são conhecidas pela capacidade de imitar a fala humana. Muitos tutores passam horas treinando suas aves para que elas aprendam palavras e frases. No entanto, é importante lembrar que nem todas aprendem a falar, e mesmo aquelas que o fazem, não são capazes de formular frases complexas.

A adoção de uma calopsita é permitida apenas a partir de fontes legais (Imagem: Wang Liqiang | Shutterstock)

Animais que exigem atenção

Embora as calopsitas sejam aves amigáveis e ativas, elas exigem tempo e atenção de seus tutores. Isso inclui tempo de brincadeira, exercício e socialização. Inclusive, a expectativa de vida dessa ave é de cerca de 15 a 20 anos. Ou seja, é um animal que exigirá tempo e dedicação por longos anos.

Adoção de calopsita no Brasil

No Brasil, a adoção legal de calopsitas e outras aves é regida pela Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Por conta disso, a adoção é permitida apenas a partir de fontes legais, como criadores registrados e lojas de animais que tenham autorização do IBAMA. A compra de aves em feiras ou com vendedores ambulantes é ilegal e pode colocar a vida do animal em risco.