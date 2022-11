Veja como as frutas contribuem para o emagrecimento

Elas ajudam a manter a alimentação saudável e são benéficas para quem deseja eliminar peso

As frutas ajudam a regular o funcionamento gastrointestinal Imagem: Shutterstock

O consumo de frutas é importante porque elas fornecem nutrientes que são fundamentais para o funcionamento adequado do corpo. Além disso, elas podem ser grandes aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável.

Com alto teor de fibras, por exemplo, elas ajudam a regular o funcionamento gastrointestinal e geram saciedade. “São vários os princípios ativos que auxiliam no processo de emagrecimento, ainda assim, é interessante focar em frutas que possuem um alto teor de fibras”, indica a nutricionista clínica e esportiva Fernanda Dias.

Frutas para emagrecer

A seguir, Fernanda Dias lista algumas frutas que auxiliam na perda de peso.

Fibras solúveis: banana, caqui, maçã, mamão e maracujá.

As fibras solúveis são responsáveis por formar uma espécie de gel no estômago e proporcionar uma sensação maior de saciedade, auxiliando no controle das compulsões alimentares e do colesterol.

A goiaba é fonte de fibra insolúvel (Imagem: Shutterstock)

Fibras insolúveis: goiaba, carambola, morango e caju.

As fibras insolúveis que, em conjunto com o consumo de líquidos, ajudam o trânsito intestinal.

Anti-inflamatórias: cereja e uva.

De acordo com Fernanda Dias, o horário estratégico para consumo de frutas anti-inflamatórias é no final do dia. “Em especial nos dias mais quentes, pois naturalmente nosso corpo está mais inchado neste período e estas frutas contribuem para a diminuição deste processo”, justifica.

Frutas fontes de vitamina C: abacaxi, acerola, tangerina e laranja.

As frutas fontes de vitamina C devem ser consumidas próximo as refeições em que se consome mais fontes de ferro (cereais e outros vegetais), pois aumentam o potencial de sua absorção. “Em geral, nas refeições principais (almoço e jantar), se tem maior presença deste mineral, ao contrário das refeições fonte de cálcio (presente no leite e nos derivados)”, explica.

O kiwi é uma fruta termogênica e ajuda no emagrecimento (Imagem: Shutterstock)

Termogênicas: kiwi, guaraná e framboesa.

Elas aumentam o metabolismo e a temperatura interna corporal. Com isso, queimam calorias e ajudam a emagrecer.

Adeque a sua alimentação

Para auxiliar no processo de emagrecimento, é necessário que o cardápio seja o mais natural possível, ou seja, que tenha menos produtos industrializados. Quanto mais natural, melhores serão os resultados proporcionados pela harmonia da dieta, pois eles conservam uma maior quantidade de nutrientes. “Em geral, quanto mais processado for o alimento, menor será sua fonte de nutrientes reguladores (vitaminas e minerais)”, explica Fernanda Dias. Além disso, é fundamental consultar um nutricionista para que ele possa adequar a alimentação conforme as suas necessidades. Dessa forma, o emagrecimento acontece de forma saudável e segura.