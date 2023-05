Veja como combater o hálito cetônico

Especialista explica as causas do hálito com odor de acetona e como ele pode indicar problemas de saúde

Embora seja considerado normal, a presença de mau hálito pode indicar problemas graves de saúde Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O hálito cetônico, também conhecido como hálito de acetona, é um odor diferente que pode ser percebido na respiração de pessoas que estão em cetose. A cetose ocorre quando o corpo queima gordura em vez de carboidratos para obter energia. Isso pode acontecer em situações como dietas com poucos carboidratos, jejum prolongado ou em casos de diabetes não controlada.

Causa do hálito cetônico

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal Dra. Bruna Conde comenta que a causa do hálito cetônico está relacionada à presença de compostos químicos chamados cetonas, produzidos pelo fígado durante o processo de queima de gordura. A acetona é uma das cetonas que pode ser liberada na respiração, causando esse odor característico, que muitas vezes é descrito como um cheiro de fruta passada ou removedor de esmalte.

Sinais de alerta

Embora o hálito cetônico seja considerado normal em certas circunstâncias, em outras situações, pode ser um sinal de um problema de saúde subjacente. Por exemplo, em pessoas com diabetes não controlada, a cetoacidose diabética pode causar níveis perigosamente altos de cetonas no sangue, levando a sintomas graves e, até mesmo, ao risco de morte. Além de um odor distinto na respiração, o hálito cetônico pode produzir um sabor ou odor diferente na boca, diferentemente da halitose comum ou do mau hálito.

Quanto tempo dura o hálito cetônico?

Algumas pessoas na dieta cetogênica nunca experimentam o hálito cetônico. Para aqueles que o fazem, o odor pode ser incômodo. Mas a respiração cetônica é temporária. Isso pode levar algumas semanas, e há algumas coisas que você pode fazer para refrescar o hálito durante esse período.

Praticar uma boa higiene bucal garante um hálito fresco e saudável (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3 dicas para reduzir o mau hálito

A Dra. Bruna Conde cita algumas dicas simples que podem ajudar a manter um hálito fresco e agradável, melhorando sua confiança e saúde bucal.

1. Aumente a ingestão de água

Com a expiração, seu corpo libera acetona e cetonas de seu sistema através da micção. Mantenha-se hidratado e beba água ao longo do dia para aumentar a micção. Isso ajuda a eliminar as cetonas do corpo e melhora a respiração. Beber mais água também pode ajudar com seus objetivos de perda de peso.

2. Faça um equilíbrio entre proteína e carboidrato

Embora a proteína seja importante em uma dieta pobre em carboidratos, nada em excesso faz bem. À medida que seu corpo decompõe as proteínas, ele produz amônia. Este é outro subproduto do metabolismo que é eliminado através da micção e expiração. A amônia também pode criar um odor forte no hálito. Balancear a proteína e aumentar o consumo de gorduras saudáveis (abacate, nozes, azeite) pode melhorar o hálito sem forçá-lo a sair da dieta.

3. Pratique uma boa higiene bucal

Escovar os dentes todos os dias, usar fio dental e limpar a língua diariamente podem não eliminar o hálito cetônico, mas essas práticas são capazes de reduzir o odor saído da boca. “As bactérias podem se acumular na boca, língua e entre os dentes quando você não escova ou usa fio dental regularmente. Como as bactérias também desencadeiam o mau hálito, a falta de higiene dental pode piorar o hálito cetônico”, finaliza a Dra. Bruna Conde.

Por Gabriela Dallo