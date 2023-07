Veja como cozinhar a própria comida melhora a saúde e o bem-estar

Cozinhar em casa proporciona tempo de qualidade com as pessoas que amamos

Comida caseira é benéfica para a saúde Imagem: fizkes | Shutterstock

A cozinha terapêutica envolve a conexão emocional de uma pessoa com a comida e o ato de preparar refeições. Preparar seu próprio alimento pode ser uma experiência transformadora em diversos aspectos. Ao cozinhar, você tem total conhecimento sobre o que está consumindo, o método de preparo e todos os ingredientes que estão sendo incorporados ao seu organismo.

Essa consciência alimentar proporciona uma sensação de cuidado consigo mesmo e contribui para uma relação mais saudável com a comida. Esse ritual pode ampliar a qualidade de vida, melhorar a saúde, o humor e a disposição. Além disso, preparar o cardápio em casa ajuda a economizar dinheiro e criar laços afetivos com a comida e com seus convidados, ampliando as oportunidades de socialização com as pessoas que amamos.

Ajuda a prevenir doenças

Preparar a própria comida estimula a redução das calorias consumidas, já que quem cozinha pode fazer as porções em quantidades exatas. Estudos mostram, ainda, que comer em casa reduz o consumo de carboidratos e gorduras, resultando em refeições mais saudáveis e nutritivas e evitando doenças.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estar saudável é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Por muito tempo, as pessoas enxergavam a nutrição como uma ciência que só deveria ser aplicada quando já existia uma doença.

Mas é exatamente ao contrário: a nutrição, com a culinária, deve ser utilizada de forma preventiva. É essencial priorizar uma alimentação saudável, não só para combater uma doença, mas principalmente para prevenir que ela aconteça.

Priorize produtos com baixo teor de conservantes (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

Alimentos naturais são mais saudáveis

Os alimentos naturais e nutrientes são os nossos combustíveis, bem como as marcas que prezam por esse conceito podem ser aliadas, a indústria alimentícia teve um papel importante na conservação dos alimentos, mas a quantidade de produtos na atualidade, ricos em conservantes, corantes, adoçantes, estabilizantes, todos artificiais, além de muito açúcar, sódio, gorduras hidrogenadas que não oferecem nenhum benefício à saúde, é significativa.

Por isso, é importante optar por marcas conscientes, que priorizam processos produtivos de qualidade e que possuam matérias-primas de origem natural. Hoje, podemos optar também por coisas práticas, mas com boa procedência e ingredientes saudáveis.

Espaço para explorar a criatividade

A cozinha terapêutica é sobre isso: um resgate de algo essencial à humanidade, que é preparar sua própria comida, com ingredientes e produtos bem pensados. Esse, sem dúvida, um dos hábitos que as pessoas valorizaram durante o longo período de isolamento, o que abriu os olhos de muitas pessoas sobre cuidar da saúde e ressignificar o viver! Todo mundo ficou em casa e precisou em algum momento cozinhar, ser criativo, se relacionar mais com a família, desacelerar e pensar em escolhas mais certeiras.

O ato de cozinhar pode trazer mais saúde, controlar o estresse, a ansiedade e ainda se tornar uma forma de realmente usar a atividade como um momento de cura, focando no presente e esquecendo um pouco os problemas do dia a dia. Além de explorar a criatividade, novas ideias e combinações. É a união do amor com o sabor e essa receita não pode dar errado!

Por Liz Galvão, nutricionista parceira da Verde Campo