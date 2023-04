Veja como criar uma iguana em ambiente doméstico

Réptil pode ser um ótimo animal de estimação para quem gosta de pets exóticos

Iguana verde Imagem: Solar 760L Foto | Shutterstock

A iguana é um réptil popular como animal de estimação devido à sua aparência exótica e fascinante. Ela é nativa da América Central e do Sul e pode crescer, dependendo da espécie, até um metro de comprimento. Geralmente, é herbívora e come principalmente folhas, frutas e flores. Tem a pele escamosa e a cauda longa e forte.

Características especiais

Uma das características mais marcantes da iguana é a habilidade de mudar de cor. Ela tem uma ampla gama de tons que podem mudar dependendo do ambiente, da temperatura ou de acordo com seu estado emocional. Além disso, tem uma visão excelente e pode detectar movimentos sutis a longas distâncias.

É um réptil com habilidades físicas notáveis. A iguana é uma excelente escaladora e pode subir árvores, paredes e outras superfícies verticais com facilidade. Além disso, tem uma cauda forte que pode ser usada como defesa ou para se equilibrar enquanto se movimenta.

Ambiente adequado

Como animais de estimação, as iguanas necessitam de um ambiente específico. Precisam de um terrário espaçoso que possa ser aquecido adequadamente para criar um ambiente semelhante ao seu habitat natural. Além disso, é importante garantir que o espaço tenha acesso à luz solar e uma fonte de calor, como uma lâmpada de calor. Inclusive, tais animais precisam de tempo para se exercitar e explorar. Por isso, o tutor deve fornecer uma área segura e supervisionada para que possam se movimentar livremente.

Animais sociáveis, mas solitários

Na natureza, as iguanas são animais sociáveis ​​e podem ser encontradas em grupos, especialmente durante a época de acasalamento. No entanto, também são solitárias e passam a maior parte do tempo sozinhas. Em ambiente doméstico, é importante que o tutor interaja com elas diariamente para ajudá-las a se acostumar com a presença humana.

As iguanas necessitam de suplementos vitamínicos e cálcio para garantir uma boa saúde óssea (Imagem: AndreyOzhegov | Shutterstock)

Cuidado com a alimentação

O cuidado com a alimentação das iguanas em ambiente doméstico é essencial para a saúde e o bem-estar delas. São animais herbívoros e precisam de uma dieta equilibrada, que consiste principalmente em verduras, frutas e flores. É importante variar a alimentação para garantir que estejam recebendo os nutrientes necessários.

Além disso, necessitam de suplementos vitamínicos e cálcio para garantir uma boa saúde óssea. Por isso, é recomendável que o tutor consulte um veterinário especializado em répteis visando garantir que está fornecendo a dieta correta à iguana.

Adoção legal no Brasil

Adotar uma iguana legalmente no Brasil pode ser um processo burocrático, mas é importante para garantir a procedência legal do animal. Para isso, é necessário obter uma autorização do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que garante que o pet veio de cativeiro e não foi tirado de seu habitat natural.

É importante lembrar que a posse ilegal de animais exóticos pode resultar em multas, apreensão do animal e, até mesmo, processos criminais. Portanto, é fundamental seguir as leis e regulamentações para garantir a segurança e o bem-estar do animal, bem como para evitar problemas legais.