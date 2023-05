Veja como cuidar de um cachorro da raça pug

Este é um cão adorável, amoroso e que traz alegria e diversão para qualquer lar

Os pugs têm temperamento amigável e sociável Imagem: Ezzolo | Shutterstock

Originário da China antiga, o pug é uma raça de cachorro encantadora, cativante e com personalidade afetuosa. É um animal de pequeno porte. Seu rosto enrugado, olhos expressivos e uma cauda em forma de espiral são características marcantes que conquistam o coração de todos que o conhecem.

Os pugs têm temperamento amigável e sociável. Eles são extremamente leais e dedicados aos seus tutores, ansiosos por agradar e buscar atenção. Além disso, adoram estar perto da família, seja no sofá, na cama ou apenas seguindo as pessoas pela casa. Inclusive, se adaptam bem a ambientes menores, como apartamentos.

Necessidade de atividade física

Embora sejam enérgicos, eles geralmente não exigem tanto exercício intenso quanto algumas outras raças de cachorro. No entanto, é importante garantir que os pets se exercitem regularmente para evitar o ganho de peso, já que os pugs têm uma tendência a se tornarem obesos.

Cachorros sociáveis

Outra característica notável dos pugs é a facilidade de se relacionar com outras pessoas e animais de estimação. Eles são, normalmente, amigáveis com estranhos e se dão bem com outros cães. Essa natureza sociável também faz dele um ótimo companheiro para famílias com crianças.

Para manter a saúde do pug em dia, é importante visitar um veterinário regularmente (Imagem: Zoriana Zaitseva | Shutterstock)

Cuidados com a saúde

O pug é um cachorro braquicefálico, isto é, tem a estrutura facial mais achatada por causa da anatomia de seu crânio. Em consequência disso, ele está mais propenso a alguns problemas de saúde, como dificuldade para respirar e para regular a temperatura corporal. Dessa maneira, é importante visitar um veterinário regularmente e proporcionar ao animal um ambiente fresco, evitando, também, exposição excessiva ao calor.

Ademais, a obesidade é uma preocupação comum em pugs, portanto uma dieta balanceada, preferencialmente indicada por um médico veterinário, e exercícios adequados são fundamentais para manter um peso saudável.

Como manter a higiene do pug

A higiene também é crucial, pois os pugs têm dobras na pele que precisam ser limpas regularmente para evitar infecções. Nesse sentido, utilize um pano úmido ou lenços de higiene específicos, removendo qualquer sujeira ou umidade acumulada. Certifique-se de secar bem as dobras após a limpeza a fim de evitar o surgimento de irritações ou infecções na pele do animal.

Ainda, é necessário prestar atenção especial à higiene facial do pug. Limpe delicadamente as rugas ao redor do nariz e dos olhos, usando um tecido macio e úmido. Mantenha também as orelhas limpas, verificando regularmente se há acúmulo de cera ou sinais de infecção. Esses cuidados garantem que o cãozinho esteja sempre limpo, saudável e livre de problemas de pele ou outros desconfortos.