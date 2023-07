Veja como cuidar do seu cachorro em cada fase da vida dele 

Cães filhotes, adultos e idosos demandam atenção diferente e precisam de cuidados específicos para se manterem saudáveis

Para garantir a saúde e o bem-estar dos filhotes, é preciso retirar de seu alcance tudo aquilo que possa colocar sua vida ou saúde em risco Imagem: Nina Buday | Shutterstock

Cuidar corretamente de um cachorro em cada fase da vida dele é de extrema importância para garantir a saúde e a qualidade de vida do pet. Isso porque cães filhotes, adultos e idosos exigem cuidados diferenciados, pois cada um tem necessidades específicas. A seguir, confira como cuidar do seu amigo considerando cada fase de vida dele!

Cães filhotes

Adotar um filhote de cachorro é sempre um momento especial e de muita alegria para qualquer tutor. Entretanto, alguns cuidados são necessários a fim de garantir a saúde e o bem-estar desse novo membro da família.

Garantindo a segurança

Filhotes são bastante curiosos e sensíveis, por isso Jade Petronilho, médica veterinária e comportamentalista de pets, explica que “é preciso retirar do alcance do animal tudo aquilo que pode colocar a vida ou saúde dele em risco”. Segundo ela, se não houver cuidado, eles podem se acidentar com móveis que tombam ou mesmo ingerir produtos de limpeza e pequenos objetos.

Socialização com outros animais e família

A socialização e a aproximação do novo pet com outros animais da casa são uma etapa importante na introdução do filhote naquele espaço. Para isso, Jade Petronilho indica que sejam controladas e acompanhadas por adultos, para que consigam entender os sinais que cada animal está dando.

No caso da socialização com a família, a principal dica da veterinária é respeitar o animal. “É uma tendência que todos queiram pegar o filhote, brincar com ele o tempo todo, interagir. Precisamos também entender o tempo dele. Existem pets mais tímidos e outros mais abertos a esse tipo de interação”, analisa.

Cuidados com a alimentação

Cuidar da alimentação do filhote é essencial para que ele se desenvolva de maneira saudável. “Os filhotes devem ser alimentados com ração para filhotes, preferencialmente de categoria superpremium, que são alimentos completos e não devem ser suplementados com outros produtos”, explica Jade Petronilho.

Segundo ela, é recomendado que eles comam de 3 a 4 refeições por dia enquanto filhotes. “Vale lembrar que a quantidade de ração deve ser ajustada à medida que o tempo passa e ele cresce”, evidencia a profissional. Por isso, no caso de dúvida quanto à alimentação do seu pet, consulte um veterinário.

Cães adultos

Cuidar de um cachorro na fase adulta é uma tarefa gratificante, pois você já conhece a personalidade dele e pode aprofundar o vínculo que construíram ao longo dos anos.

Nutrição equilibrada

Para cachorros nessa fase, é importante escolher uma ração de qualidade, específica para cães adultos, que atenda às necessidades nutricionais dele. Nesse sentido, considere o porte, a raça e o nível de atividade do pet. Vale consultar um veterinário para obter orientações corretas.

Exercícios regulares

Manter o cachorro ativo é essencial para sua saúde física e mental. Por isso, programe passeios diários para que ele possa gastar energia, explorar o ambiente e socializar com outros cães e pessoas. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

Visitas ao veterinário

As visitas regulares ao veterinário são importantes para verificar a saúde do cachorro adulto. Por isso, certifique-se de manter as vacinas atualizadas, realizar exames de rotina e administrar medicamentos preventivos contra parasitas. Ademais, é fundamental estar atento aos sinais de possíveis problemas de saúde, como mudanças no apetite, perda de peso, alterações na pelagem ou comportamento incomum.

Higiene e cuidados com a pelagem

Criar o hábito de dar banhos regulares em cães é uma das formas de garantir que o animal se mantenha saudável. Afinal, além do mau cheiro, a sujeira pode ser prejudicial para a saúde deles e causar vários problemas dermatológicos.

Segundo a médica veterinária Cinthya Ugliara, o mais indicado é que os banhos sejam realizados em pet shop, com profissionais capacitados e materiais adequados. “Além disso, eles realizam a limpeza de ouvido e o corte de unha; e a escovação de pelos, feita por um profissional, é bem mais eficiente para remoção dos pelos mortos”, explica.

Cães idosos são mais sensíveis ao calor e ao frio e ficam mais letárgicos (Imagem: Shutterstock)

Cães idosos

Os cachorros, quando envelhecem, se tornam bem mais calmos e necessitam de uma atenção extra, especialmente devido aos problemas de saúde que aparecem com o tempo. De acordo com a veterinária Caroline Moretti, é de extrema importância entender que eles possuem algumas limitações e, portanto, é preciso adaptar diversos aspectos da rotina. “Desde o aumento do número de visitas ao veterinário até mudanças no ambiente”, explica.

Atenção com a alimentação

A alimentação adequada é fundamental para a saúde dos cães idosos, pois ajuda a prevenir a obesidade e outros problemas de saúde. Com o auxílio do médico veterinário, escolha uma dieta que forneça nutrientes essenciais aos pets, com proteínas, vitaminas e minerais.

Visitas regulares ao veterinário

Assim como os humanos, os cães precisam de exames regulares visando monitorar sua condição. Os pets idosos são mais propensos a alguns problemas de saúde, como artrite, diabetes, distúrbio renal e hepática, câncer, entre outros. Nesse viés, o check-up ajuda a identificar essas doenças precocemente, aumentando a chance de tratamento e cura.

“Alguns podem apresentar doenças pré-existentes e necessitam de assistência médica com mais frequência. São pets mais sensíveis ao calor e ao frio, ficam mais letárgicos, apresentam episódios de confusão mental e apetite mais seletivo. Devido a isso, é ideal visitar o médico veterinário de confiança, como intervalo de 6 a 8 meses”, indica a veterinária Rammana Bello da Silva.

Exercícios regulares

Os exercícios são importantes para manter a saúde física e mental dos cães. Contudo, é importante ter em mente que os pets mais velhos não têm a mesma disposição que os mais jovens. Logo, é preciso adaptar as atividades, optando por caminhadas curtas e brincadeiras suaves.

Conforme explica Caroline Moretti, os exercícios regulares são importantes para trabalhar a musculatura do animal. Por vezes, a fisioterapia pode ser indicada para cães idosos. “Através de exercícios e aparelhos específicos, conseguimos exercitar esse pet com limitações”, explica.

Adaptações na casa

Adaptações na casa podem ser necessárias para tornar a vida dos cães idosos mais fácil e segura. No caso, a compra de uma cama ortopédica, a construção de rampas e a remoção de objetos perigosos são pequenos ajustes que podem trazer inúmeros benefícios à vida dos animais. Além disso, Caroline Moretti recomenda diminuir obstáculos e evitar o sobe e desce nas escadas.