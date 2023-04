Veja como cuidar dos dentes do seu cachorro

Cuidados com a saúde bucal são fundamentais para o bem-estar do animal de estimação

Escovar os dentes dos cachorros é importante para evitar doenças Imagem: UfaBizPhoto | Shutterstock

Os cuidados com os dentes do cachorro são extremamente importantes para a saúde e o bem-estar do animal. Isso porque, assim como os humanos, os cães precisam de uma boa higiene bucal para prevenir doenças. A falta de cuidados pode levar a uma série de problemas dentários, como cáries e perda de dentes.

Sintomas para ficar atento

Alguns sintomas podem indicar que a saúde bucal do animal não está bem. Luciana Capirazzo, médica veterinária do Hospital Vet Popular e especializada em odontologia veterinária, lista:

Halitose (mau hálito);

Gengivite (inflamação das gengivas);

Sangramento oral;

Perda de dentes;

Espirros constantes;

Dificuldade para se alimentar com ração seca ou alimentos sólidos.

Ao identificar qualquer um desses sinais, é fundamental que o tutor leve o animal ao veterinário, a fim de identificar o problema e tratá-lo adequadamente.

Perigos da falta de cuidado com a saúde bucal

A falta de cuidados com a higiene bucal pode causar complicações para a saúde do pet. Conforme explica a veterinária, esse tipo de negligência pode causar desde perda de dentes até fraturas de mandíbula. Por isso, os cuidados com os dentes do cachorro são tão importantes.

Melhor fase para iniciar a escovação

É recomendado que o tutor inicie a escovação dos dentes do cachorro quando ele ainda é filhote, para que o animal se acostume mais facilmente com essa prática e evite problemas dentários e de saúde no futuro. No entanto, de acordo com Luciana Capirazzo, também é possível inserir esse hábito na rotina do cão adulto, pois os cuidados com os dentes devem ocorrer em todas as fases da vida.

Escovas de cerdas macias são as melhores para escovar os dentes dos cachorros (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Como escovar os dentes de cachorro

Para a escovação, a médica veterinária recomenda o uso de escovas de cerdas macias e com cabeça pequena (apropriada para cachorros) e creme dental de uso veterinário. A pasta de dente para uso humano não deve ser utilizada em nenhuma hipótese, pois tem componentes que podem colocar em risco a saúde do animal.

Luciana Capirazzo recomenda que o tutor escove os dentes do pet diariamente e por um período de 5 minutos, fazendo movimentos circulares. “De preferência, no mesmo horário, para que se torne um hábito”, indica. Além disso, é importante não forçar a escova contra os dentes ou gengiva do cão, para não o machucar. Não é necessário enxaguar a boca do animal após a escovação, pois o creme dental veterinário não causa problemas caso seja ingerido.

Cuidados durante a escovação

Alguns cuidados devem ser tomados durante a escovação para evitar machucar o animal e o tutor. De acordo com a veterinária, caso o cachorro não esteja habituado à escovação, ele pode morder a escova e, até mesmo, quebrá-la. Nesse caso, o tutor precisa estar atento para que o pet não ingira o item. “O início da escovação é um trabalho de persistência e lento”, ressalta a profissional.

Aliados da saúde bucal

Além da escovação, há outras formas de garantir a saúde bucal do cachorro. “Existem, no mercado, petiscos voltados para a saúde oral, enxaguantes bucais e produtos para colocar na água que o animal bebe”, lista a veterinária. No entanto, essas opções não devem substituir a escovação. Ademais, é importante realizar anualmente uma avaliação odontológica a fim de identificar problemas dentários precocemente e tratá-los antes que se tornem mais graves.