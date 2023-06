Veja como deixar uma cozinha pequena funcional

Organização e praticidade são fundamentais para ambientes com pouco espaço

Cozinhas pequenas devem ser práticas e funcionais Imagem: Luís Gomes | Projeto: Tesak Arquitetura

Práticas e funcionais. Assim devem ser as cozinhas pequenas, capazes de deixar tudo organizado e ao alcance das mãos. “Apesar da restrição de espaço, um projeto bem planejado pode tornar o ambiente bastante confortável, aproveitando cada cantinho da cozinha”, afirmam as arquitetas Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto, à frente do escritório Tesak Arquitetura.

Melhor formato para cozinha

Uma cozinha pede por diversos itens que, muitas vezes, ocupam bastante espaço. Por isso, é importante conhecer bem o ambiente em que ela estará inserida, optando pela melhor disposição de cada peça no espaço.

“No geral, cozinhas lineares são as melhores para ambientes pequenos, dispondo, de um mesmo lado da bancada, o fogão, a pia e a geladeira”, explicam Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto. Em alguns casos, ela pode até mesmo se integrar com a lavanderia. “É uma ótima opção para aproveitamento de espaço”, garantem.

Os móveis devem se adequar ao espaço e às necessidades (Imagem: Luís Gomes | Projeto: Tesak Arquitetura)

Escolha bem o mobiliário

Tomar um tempo a mais para escolher os melhores móveis faz toda a diferença quando falamos de cozinhas pequenas. “Eles devem se adequar tanto ao espaço disponível quanto às necessidades de quem mora, garantindo também a melhor funcionalidade do ambiente”, explicam.

Móveis planejados oferecem a vantagem de serem feitos com as medidas exatas para aproveitar cada cantinho da cozinha, podendo também abraçar e embutir os eletrodomésticos. “Trazer banquetas para uma cozinha pequena também pode ser uma forma de dar dupla função para a bancada de preparos, que pode ser usada como mesa para refeições rápidas”.

Aproveite as paredes

Prateleiras e nichos são os melhores aliados das cozinhas pequenas! A ideia é aproveitar todo espaço disponível, incluindo o vertical, para ajudar na organização. “Ganchos também podem ser presos nas paredes, deixando os utensílios mais usados ao alcance das mãos”, indicam as profissionais da Tesak Arquitetura.

Avaliar a necessidade de cada item é importante para evitar ocupar muito espaço (Imagem: Luís Gomes | Projeto: Tesak Arquitetura)

De olho nos eletrodomésticos

Quando o espaço é compacto, escolher apenas o essencial é uma dica de ouro. “Os eletrodomésticos devem ser funcionais e escolhidos de acordo com a necessidade. Em uma casa que recebe poucas pessoas, por exemplo, a lava-louças pode ser dispensável”, dizem Bianca Tedesco e Viviane Sakumoto.

Avaliar a real necessidade de cada item é a melhor forma de garantir que só se tenha na cozinha aquilo que realmente é usado na rotina da família, evitando aquilo que ocupa muito espaço.

Defina a paleta de cores

Como em qualquer ambiente, a paleta de cores faz toda a diferença para trazer luminosidade, leveza e estilo. “No geral, optar por tons claros é a melhor forma de valorizar cozinhas pequenas, trazendo a sensação de amplitude”, dizem as arquitetas. Para trazer destaque, optar por um backsplash diferenciado, seja com revestimentos texturizados ou coloridos, é uma boa pedida.

Por Marcela Millan