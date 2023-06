Veja como diferenciar os tipos de dores no pescoço

Fisioterapeuta fala sobre a importância de identificar a frequência e a intensidade da dor

As dores nesta região podem acontecer por vários motivos Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock

O pescoço desempenha um papel vital na sustentação da cabeça e na conexão entre a clavícula e a coluna vertebral. Então, por reunir diversas estruturas essenciais, merece atenção especial. Muitas pessoas costumam sentir uma fisgada no pescoço que desce pelas costas ou acordam com dores depois de uma noite mal dormida. Essas dores no pescoço e nas costas são muito comuns e podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida.

Para Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral Unidade de Guarulhos, o importante é identificar a frequência e a intensidade da dor, uma vez que ela pode surgir por inúmeros motivos e cada uma delas exigirá um tratamento diferente.

Causas comuns de dor no pescoço

Em geral, as dores nesta região acontecem devido a movimentos repetitivos, levantamento de pesos inadequado e, até mesmo, estresse, que dependendo do grau pode levar a uma postura inadequada e a contraturas musculares crônicas. Nestes casos, as dores são sentidas como uma rigidez, algo latejante ou uma sensação de aperto.

Terapia manual como forma de tratamento

Segundo Bernardo Sampaio, técnicas de terapia manual, tanto para a parte muscular quanto para as articulações, podem trazer bons resultados no alívio da dor no pescoço causada por movimentos repetitivos, estresse ou contraturas musculares crônicas.

É fundamental buscar orientação médica se a dor persistir, piorar ou estiver associada a outros sintomas (Imagem: MDGRPHCS | Shutterstock)

Sinais de hérnia e artrose cervical

Se as dores no pescoço vierem acompanhadas de formigamento, dormência e fraqueza nos braços, pode ser um sinal de hérnia de disco e isso vai demandar um tratamento especializado. “A hérnia de disco ocorre quando o material gelatinoso do disco intervertebral sai de sua posição normal, comprimindo as raízes nervosas na coluna cervical, o que pode resultar em dores nesta região”, alerta Bernardo Sampaio.

Além da hérnia de disco, a artrose cervical, um processo degenerativo comum que acontece principalmente em indivíduos acima de 50 anos e que, para alguns, pode ser sintomático ou não, pode ser um dos motivos destas dores. “Essa condição degenerativa afeta as articulações do pescoço. A osteoartrite cervical é a forma mais comum e pode causar dor, rigidez e limitação de movimento no pescoço”, finaliza o fisioterapeuta.

Importância de buscar orientação médica

É importante ressaltar que cada indivíduo pode apresentar sintomas diferentes e é fundamental buscar orientação médica se a dor persistir, piorar ou estiver associada a outros sintomas, ou limitar os movimentos básicos.

Por Ludmila Baldoni