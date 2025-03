Veja como é a torcedora de futebol de cada signo

Conheça as características de cada nativa ao assistir a uma partida de futebol

Cada torcedora expressa as emoções de formas diferentes Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock

A astrologia é capaz de revelar diversos traços de personalidade e comportamentos das pessoas, e a maneira como cada nativa se relaciona com o futebol não foge a essa regra. Seja por meio da intensidade emocional ou das táticas de apoio, o signo pode moldar o jeito de apoiar o time.

Algumas nativas demonstram uma paixão explosiva, outras se mantêm mais racionais e equilibradas, enquanto há aquelas que, com seu estilo próprio, inventam maneiras originais de mostrar seu carinho pelo esporte. A seguir, a astróloga Yara Vieira lista quais são as características da torcedora de cada signo. Confira!

Áries

A ariana lidera a torcida e a organização do grupo para os dias de jogo Imagem: azarnov | Shutterstock

A torcedora ariana lidera a torcida. Ela costuma encabeçar as ideias de onde assistir aos jogos e distribuir as funções de cada um do grupo. Como é sincera, explosiva e impaciente, não vai poupar o time nos comentários dos jogos. Por isso, sai debaixo que os insultos virão!

Touro

A taurina prefere reunir os amigos e assistir aos jogos em casa Imagem: azarnov | Shutterstock

A torcedora do signo de Touro vai aproveitar cada jogo para reunir os amigos, pedir comida e, se possível, não sair de casa, pois a preguiça não vai deixar. Realista, não vai idealizar e alimentar falsas esperanças. Se o time não estiver bem, ela dificilmente vai perder a calma.

Gêmeos

A geminiana é comunicativa e torce com intensidade Imagem: azarnov | Shutterstock

A geminiana é a torcedora mais comunicativa de todas: fala sem pensar, xinga, grita e festeja. Além disso, é craque em reunir a galera e agitar a torcida. Torce com tanta intensidade que no pós-jogo pode estar com uma energia contagiante ou, caso o time perca, uma depressão sem fim.

Câncer

A canceriana pode exagerar tomando as dores do time Imagem: azarnov | Shutterstock

A canceriana é o tipo de torcedora regida pelas emoções mais genuínas e não consegue escondê-las. Embora seja discreta e, até mesmo, silenciosa, por dentro, vive um verdadeiro turbilhão de emoções. Ela também é dramática e pode exagerar tomando as dores do time.

Leão

A leonina é confiante e acredita fielmente no time Imagem: azarnov | Shutterstock

A torcedora leonina geralmente é a mais confiante do grupo. Isso porque discrição não é o seu forte. Além disso, durante o jogo, ela está sempre animada e acredita fielmente no time: torce, grita e anima a galera. Mesmo quando o resultado do jogo não está muito favorável, ela segue confiando na vitória.

Virgem

A virginiana prefere uma torcida silenciosa Imagem: azarnov | Shutterstock

Nada de barulho perto deste signo. A virginiana não é muito fã de gritaria e agitação. Claro que ela gosta de se divertir, mas prefere estar atenta aos lances mais emocionantes. Por causa disso, vai ser a mais quieta da torcida, preferindo não demonstrar de primeira o que está sentindo.

Libra

A libriana torce sempre pelo time mais popular e bem colocado Imagem: azarnov | Shutterstock

Em geral, a torcedora do signo de Libra é aquela que fica em dúvida por quem torcer. Ela até escolhe um time, mas tem outros reservas, caso o resultado seja ruim. Ou seja, a libriana pode trocar de time dependendo se a situação está favorável ou não, mas sempre vai torcer pelo mais popular e bem colocado.

Escorpião

A escorpiana é uma torcedora apaixonada e está atenta a todas as jogadas do time Imagem: azarnov | Shutterstock

A escorpiana é a torcedora mais apaixonada, quer saber de todos os passes de bola, gosta de prestar muita atenção nas jogadas e nas faltas. Só não queira expulsar alguém do time dela, pois as coisas podem ficar mais sérias.

Sagitário

A sagitariana adora estar rodeada dos amigos durante os jogos Imagem: azarnov | Shutterstock

Que a sagitariana curte uma festa não é segredo para ninguém. Por isso, a torcedora desse signo quer sempre estar em bares, reuniões e festas rodeada de amigos. Ela também é daquelas que comemora com muita paixão quando seu time do coração vence, mas pode chorar, xingar e até dar risada quando assiste uma derrota.

Capricórnio

A capricorniana prefere não assistir ao jogo para não sofrer Imagem: azarnov | Shutterstock

Quer uma nativa que odeia perder? Essa é a capricorniana. Ela não gosta de bagunça, barulho e muvuca, por isso acaba ficando de canto nos churrascos feitos para assistir ao jogo. E, apesar de torcer com todo o coração, acaba preferindo só saber do resultado para não sofrer com os lances do jogo. Assim, comemora apenas com certeza da vitória.

Aquário

A aquariana prefere ver os jogos em lugares animados Imagem: azarnov | Shutterstock

Divertida, engraçada e diferente, a torcedora aquariana tende a divertir todo lugar que vai. Por isso, prefere ver os jogos em lugares animados como bares, festas e, se tiver chance, vai até ao estádio. Ela é muito empolgada e, como acredita estar sempre certa, é normal vê-la discutir, brigar e até xingar a TV porque ouviu algo “errado” do comentarista.

Peixes

A pisciana torce com todo o coração e acredita no time até o fim Imagem: azarnov | Shutterstock

A pisciana é aquela que torce com todo o coração — e bota coração nisso. Sensível e sonhadora por natureza, é daquelas que faz várias promessas e apostas de que seu time será campeão. Acredita até o fim que ele é o melhor. Mas, quando vê a derrota, o choro vem junto.

Por Julia Vitorazzo