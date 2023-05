Veja como escolher os móveis para a sala de estar

Com os mobiliários corretos é possível realçar as boas características do ambiente

Móveis devem ser escolhidos de acordo com o espaço do ambiente e os critérios de conforto Imagem: mixphotos | Shutterstock

Os móveis são de extrema importância para a decoração de qualquer espaço, e com a sala de estar não é diferente. Por meio da escolha de um mobiliário adequado é possível somar beleza, conforto e praticidade ao cômodo.

Escolha dos móveis

Durante a montagem da sala de estar, uma dica importante é priorizar a escolha de alguns móveis. Para a arquiteta Ingrid Souza, essas mobílias são: sofá, poltronas e rack ou painel de TV. A designer de interiores Débora Máximo acrescenta que a seleção dessas peças deve ser pensada de acordo com o espaço disponível e com critérios de conforto e funcionalidade.

Disposição dos móveis

Após a escolha das mobílias, o próximo passo é analisar a forma correta de posicioná-las na sala de estar. “Para a disposição dos móveis, devemos sempre verificar se há uma boa circulação entre a entrada e a saída do ambiente. O posicionamento errado dessas peças pode afetar o conforto e a funcionalidade do espaço”, explica Ingrid Souza.

A cor do sofá deve estar de acordo com o tamanho da sala (Imagem: Shcherban Oleksandr | Shutterstock)

Sofá ideal

O sofá é um dos maiores móveis da sala de estar e, por isso, a escolha do tamanho deve ser analisada de acordo com o local. “Ambientes amplos tendem a ter modelos de sofás retráteis, que são ideais para acomodar um número maior de pessoas. Já locais menores conquistam a comodidade por meio de modelos com encostos reclináveis e braços mais acolchoados”, esclarece a arquiteta Ingrid Souza.

Além disso, a cor do sofá também deve levar em consideração o tamanho do espaço. De acordo com Ingrid Souza, caso a sala de estar seja pequena, o ideal é apostar em uma peça com tons neutros, como bege, marfim, branco ou cinza claro. Mas, se o cômodo for espaçoso, é possível usar tonalidades mais vibrantes, como azul, verde, amarelo e rosa chá.

Rack

Outra peça importante para compor a sala de estar é o rack. A designer de interiores Débora Máximo comenta que não há uma regra específica para a seleção da peça, contudo, o mais indicado é que ela seja compatível com o tamanho da sala e que consiga acomodar os objetos que os moradores desejam.

Móveis secundários

Caso a sala de estar seja um pouco mais ampla, é possível acrescentar outros móveis. Segundo a arquiteta Juliana Silva, as peças secundárias são: mesa de centro, aparador de sofá, estante e chapelaria (mobília que comporta casacos, sapatos e bolsas).