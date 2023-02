Veja como evitar a ressaca durante o Carnaval

Especialista explica como o consumo exagerado de bebida alcoólica pode afetar o organismo

Consumo de bebida alcoólica é maior durante o Carnaval Imagem: Shutterstock

Com o feriado de Carnaval chegando, as pessoas começam a se preparar para aproveitar a folia. Seja em casa com a família, com os amigos ou em bloquinhos de rua, um dos principais atrativos que, geralmente, não faltam nesta época são as bebidas alcoólicas. Isso porque, para algumas pessoas, a festividade e a bebedeira andam lado a lado.

Contudo, mesmo em meio às comemorações, prestar atenção ao consumo exagerado desse item é fundamental, principalmente visando evitar problemas de saúde e a tão temível ressaca. Por isso, o farmacêutico homeopata Jamar Tejada explica o que você pode fazer para ingerir essa bebida de forma moderada e evitar o risco de acabar com a festa antes da hora. Veja!

Processo de ingestão de álcool no corpo

De acordo com Jamar Tejada, o processo de metabolização hepática (aquele em que o fígado processa e transforma tudo o que é ingerido em algo aproveitável pelo organismo ou não) é mais curioso quando falamos de ingestão alcoólica.

“Como o fígado não produz uma enzima que neutralize diretamente a presença do álcool ali, ele primeiro o transforma em uma substância chamada acetaldeído e só depois em ácido acético, que é um metabólito não tóxico. O problema é que o acetaldeído é uma substância ainda mais tóxica que o próprio álcool, por isso o consumo requer alguns cuidados”, explica o profissional.

Consequências do álcool no organismo

A absorção do álcool pelo intestino é muito mais rápida que a capacidade do fígado de metabolizá-lo. Ele só consegue metabolizar o equivalente a 8,5 gramas de álcool por hora, variando de pessoa para pessoa, o que é menos que 300 ml de cerveja ou mesmo 25 ml de whisky, vodka e cachaça. Por isso, ao ingerir o equivalente a 3 taças de vinho, o corpo vai demorar, em média, 3 horas para eliminar todo esse volume.

“Isso significa que, após um consumo exagerado de álcool, por várias horas, o organismo vai ter que lidar com duas substâncias altamente tóxicas circulando no sangue: álcool e acetaldeído, e o acetaldeído é uma substância que causa câncer e pode levar à lesão do fígado se a exposição for frequente”, alerta o farmacêutico.

Comer antes de beber oferece ao fígado mais tempo para metabolizar o álcool (Imagem: Shutterstock)

Alimentação é aliada contra a ressaca

Para cair na folia sem medo e aproveitar todos os dias da pré-folia e do Carnaval sem causar grandes danos à saúde, a dica do especialista é se alimentar muito bem antes da bebedeira. “Com o estômago cheio, a absorção de etanol fica mais lenta, dando mais tempo ao fígado para metabolizar a bebida alcoólica que ali chega. Por isso, a intoxicação por etanol é mais intensa quando as bebidas são ingeridas com o estômago vazio”, diz o especialista.

Técnicas para curar a ressaca

Se você, mesmo sabendo das informações acima, sobrecarregar seu fígado, a dica do farmacêutico para tratar a ressaca é beber muita água. Se for água de coco, ainda melhor, pois ela contém sódio e potássio, que ajudam a regularizar as reações químicas do organismo, perdidas com as diversas idas ao banheiro.

É preciso, ainda, evitar alimentos processados, gordurosos ou industrializados, visto que sobrecarregam ainda mais o fígado. E, a fim de limpar as toxinas de forma ainda mais rápida, você pode preparar um chazinho. As ervas mais indicadas são: camomila, erva-doce, gengibre, hibisco, chá-verde e hortelã. Quando o assunto é álcool, vale o velho ditado: beba com moderação.

Por Mayara Barreto