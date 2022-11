Veja como fazer massagem facial com efeito lifting

Reduza rugas e linhas de expressão com técnica queridinha entre as famosas

Massagem facial oferece diversos benefícios para saúde da pele Imagem: Shutterstock

A massagem facial é uma técnica com efeito relaxante e que ajuda a aliviar as tensões do dia a dia, promovendo bem-estar para a pele e para a mente. Você pode incluí-la em sua rotina de beleza e estimular os músculos do rosto de maneira natural e eficiente. Inclusive, esse é um dos segredinhos das famosas para ajudar a combater a pele flácida e sem brilho.

Benefícios da massagem facial

De acordo com a esteticista e cosmetóloga Roseli Siqueira, o estresse e o cansaço são os vilões que derrubam a expressão. “Quando trabalhamos a pele com a musculatura por meio de uma massagem, aliviamos a tensão do rosto e reacomodamos os músculos, criando tônus e viço”, afirma. Ela também explica que essa massagem ainda estimula o sensorial da pele, descontraindo a expressão e, com isso, minimiza as rugas e a flacidez. “Dá um ar de pele fresca, saudável e natural”, esclarece.

Faça a massagem facial usando óleo natural (Imagem: Shutterstock)

Qual produto usar para a massagem?

Aplique na pele algumas gotas de óleo natural (baobá, coco, gergelim e até azeite de oliva), pois ele vai ajudar a recuperar os lipídios, inclusive nas peles oleosas. “Indico fazer uma massagem com óleo. Quem tem pele oleosa, no final da massagem, deve fazer uma máscara de fubá com água e deixar por 15 minutos. O fubá tem ação secativa”, ensina a esteticista e cosmetóloga, que orienta não usar creme à base de emulsão pesada. “Esse tipo de produto deixa a pele mais carregada, pode dar cravos e espinhas. Se for um creme, que seja leve e de fácil absorção”, adverte.

Como fazer a massagem facial

A seguir, Roseli Siqueira ensina passo a passo como realizar a massagem facial. Confira!

Higienize a pele e aplique o óleo. Apoie os cotovelos na mesa e segure o rosto entre as mãos, bem no contorno do rosto, fazendo uma pressão. Isso melhora a eutonia, ou seja, ajuda a modelar o rosto. Fique assim por cinco minutos. Em seguida, dê um suave sorriso e, da aba do nariz sentido a orelha, dê três beliscões largos, eles ajudam na circulação e melhoram o tônus. Depois é só fazer deslizamento, com os dedos bem levinhos, sem levar a pele junto. Faça da testa sentido couro cabeludo. No rosto, de dentro (do nariz) para fora. No pescoço o movimento é feito no sentido para baixo, evitando a tireoide. Repita o passo a passo uma vez por semana.