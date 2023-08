Veja como incentivar as crianças a escovarem os dentes

Dentista explica como o hábito da escovação beneficia a saúde dentária desde a infância

Cuidado com a higiene bucal deve iniciar na infância Imagem: NYS | Shutterstock

Para muitas famílias com crianças, a frase “filho, vai escovar os dentes!” ecoa pela casa dezenas de vezes por dia. É uma dificuldade convencê-los a largar a brincadeira ou a TV para fazer a higiene bucal, a cada refeição. A história termina com pais irritados e desistindo da escovação dos pequenos. Identificou-se com isso?

No entanto, durante as refeições, resíduos de alimentos e açúcares se acumulam na superfície dos dentes, fornecendo um ambiente propício para o crescimento de bactérias. Se não forem removidos adequadamente, esses resíduos podem se transformar em placa bacteriana, que, ao longo do tempo, pode levar à formação de cáries e à deterioração dos dentes.

Incentivando a escovação dos dentes

A cirurgiã dentista Cláudia Christianne Gobor aconselha aos pais que eles fiquem presentes e supervisionem as crianças durante a escovação dos dentes, explicando e ensinando a importância da ação. “Com musiquinhas, brincadeiras e outros meios, os pais devem colocar essa rotina de cuidado não como uma tarefa, mas, sim, como algo divertido”, orienta a profissional.

Ajudando a criança a escovar os dentes

Além do momento de interação entre o adulto e a criança de uma forma mais leve, é importante ressaltar a forma correta de ensinar como escovar os dentes. “Passando a escova infantil em todas as superfícies dentárias, mostrando como se faz, bem como tentar demonstrar como se passa o fio dental em todos os dentes de leite (ou, então, passar na criança) são primordiais para que ela chegue na idade da troca dentária com dentes de leite sem cáries e sem preocupações com a substituição deles”, explica a especialista.

Presença e incentivo dos responsáveis pode motivar a escovação dos dentes (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock)

​Importância de um adulto por perto

Ainda segundo a dentista, o uso do creme dental deve ser introduzido quando começarem a aparecer os primeiros dentinhos. É preciso supervisionar o processo de higienização, pelo menos até os 5 ou 6 anos de idade, ou até que a criança tenha a destreza de cuspir ou enxaguar a boca.

A atenção dos responsáveis no processo de higiene bucal dos pequenos é o cuidado necessário para que a troca de dentes seja adequada para a vida adulta. Conforme a rotina desenvolvida no cotidiano, essa ocasião pode ser cada vez mais proveitosa e saudável.

Por Verônica Pacheco