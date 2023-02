Veja como jantar tarde provoca ganho de peso

Hábito alimentar ajuda a reter gordura e prejudica a saúde em geral

Comer tarde causa ganho de peso Imagem: Shutterstock

Jantar tarde pode ter algumas desvantagens para a saúde. Comer muito perto da hora de dormir, por exemplo, pode afetar o metabolismo ao longo da noite e prejudicar o sono. Além disso, a ingestão de alimentos com alto teor de gordura, açúcares e sal podem levar ao aumento de peso e outras complicações de saúde.

Ganho de peso

Provavelmente, você já ouviu falar que “comer tarde engorda”, certo? O médico nutrólogo Dr. Ronan Araujo explica que isso é verdade. Quanto mais tarde e mais próximo do horário de dormir você se alimenta, maiores são as chances de ganhar peso e reter gordura, independentemente de como foi a sua alimentação durante o dia.

Por que acontece o ganho de peso?

O ganho de peso não está relacionado exclusivamente à quantidade e ao tipo de alimento que é consumido. Não basta pensar no que você come para manter um peso saudável. Quando você come – a hora do dia – também é importante, de acordo com um estudo feito pela Universidade Harvard e publicado na revista científica Cell Metabolism.

“Quando você se alimenta muito próximo do horário de dormir, o seu sono e o trabalho do seu organismo para reparar hormônios, enzimas e o que iria ajudar em toda essa produção, acaba focando na digestão daquele alimento”, explica o nutrólogo.

Hábito alimentar também afeta a saúde em geral (Imagem: Shutterstock)

Prejuízos de comer tarde

Segundo o médico, esse tipo de hábito prejudica o organismo de diversas maneiras. “Ao invés de dormir e descansar, o seu corpo fica concentrado em processar a comida ingerida, o que irá causar os problemas com o aumento de peso e, até mesmo, doenças crônicas, como a diabetes. Além disso, a digestão dificulta a respiração e pode causar desconforto abdominal”, esclarece o Dr. Ronan Araujo.

Além disso, já é comprovado cientificamente que a alimentação tardia causa diminuição do gasto energético, aumento da fome e causa mudanças no tecido adiposo (gordura) que, combinadas, podem aumentar o risco de obesidade.

Qual é o melhor horário para jantar?

De acordo com o Dr. Ronan Araujo, é indicado tentar comer o mais cedo possível, no mínimo, três a quatro horas antes de dormir. “Isso irá ajudar muito, inclusive no seu processo de emagrecimento. Também irá permitir que o corpo digere melhor os alimentos e evite que eles sejam armazenados como gordura. Além disso, isso também pode ajudar a diminuir a ansiedade por comida à noite”, afirma o nutrólogo, que acrescenta: “Ocasionalmente, a alimentação tardia não irá te fazer mal; porém, tente não fazer disso um hábito.”

Por Gabriela Dallo