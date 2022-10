Veja como manter a cor de cabelos tingidos por mais tempo

Hair stylist lista dicas para deixar os fios mais bonitos em casa

Cabelos tingidos exigem cuidados especiais para manter a cor por mais tempo Imagem: Shutterstock

Investir em uma nova coloração é uma excelente maneira de mudar o visual. Mas, manter os fios sempre brilhantes e com a cor viva, pode ser uma tarefa um tanto difícil para quem tem os cabelos tingidos. Por isso, o hair stylist Bruno Lopes lista algumas dicas para você deixar a cor perfeita até a próxima ida ao salão!

Cabelos loiros

Cabelos loiros são delicados e, por isso, exigem cuidados especiais. Reconstrução é o tratamento mais recomendado para manter a cor e deixar os fios fortes e sedosos. No dia a dia, use produtos específicos para tons loiros e cabelos com química, que prolongará a cor feita no salão, não deixando apagar o brilho.

Encontre o tom: é recomendado procurar um profissional para indicar a cor que combina com cada pessoa.

Banho de brilho ajuda a manter os cabelos escuros bonitos (Imagem: Shutterstock)

Cabelos escuros

Para manter os cabelos escuros sempre bonitos é necessário usar xampu, condicionador e máscara (uma vez por semana). Se necessário, recomenda-se fazer um banho de brilho uma vez por mês no salão (tonalizante sem amônia).

Encontre o tom: para acertar na nuance, é recomendo procurar um profissional para sugerir a cor perfeita. Se quiser, pode fazer um reflexo para iluminar com tons dourados ou acobreados.

Cabelos ruivos

Para manter os fios vermelhos impecáveis, não deixe de usar produtos específicos, pois o pH mais ácido ajuda a selar as escamas capilares e evita que o cabelo desbote facilmente. Entre outros cuidados, é importante fazer o retoque por, pelo menos, uma vez ao mês e hidratar os fios a cada 15 dias.