Veja como manter viva a paixão em um relacionamento amoroso

Especialista explica como você pode manter quebrar a monotonia da vida a dois

Reinventar o relacionamento é necessário para manter uma boa vida a dois Imagem: pics five | Shutterstock

Assim como tudo na vida, a paixão também acaba, e para resgatar a magia do início do relacionamento, é preciso que exista disposição do casal. No começo, tudo é delicioso; uma simples troca de olhares ou um toque na mão é suficiente para esquentar a relação, mas a convivência tende a apagar a chama.

“A paixão tem data marcada para acabar, dura no máximo 2 anos. Depois, há uma transformação, a paixão vira amor, companheirismo; é quando os casais descuidam e deixam de lado a relação para cuidar de outras coisas”, alerta a sexóloga e psicóloga Rose Villela.

Isso não quer dizer que o seu relacionamento terminará por isso. Todavia, você precisa reinventá-lo. “O importante é não perder de vista o namoro, a erotização, usar a criatividade”, acrescenta a especialista.

Invista nos costumes de início de namoro

Com o passar dos anos, outras prioridades vão surgindo, é nesse momento que o casal deve parar e avaliar se está dando a devida atenção ao seu parceiro. “Geralmente, as pessoas, depois que se casam, se preocupam com a casa, em ganhar mais dinheiro, cuidar dos filhos e esquecem da relação”, analisa a sexóloga.

Mas nem tudo está perdido. Se você quer realmente que o clima de romance e desejo permaneça, invista nos costumes do início do namoro. “Coisas que faziam na época do namoro e que hoje não fazem mais, como beijo na boca prolongado, fazer um carinho, dizer coisas eróticas, pôr em prática algumas fantasias sexuais”, indica Rose Villela.

Para quebrar a monotonia no relacionamento, é importante experimentar coisas novas Imagem: fizkes | Shutterstock

Experimente coisas novas

Não tenha medo de experimentar coisas novas, demonstre interesse e surpreenda a pessoa amada. “Vença a barreira da vergonha e coloque em prática algumas fantasias – desde que o outro também concorde e curta –, crie climas românticos, utilize alguns brinquedinhos e uma massagem tântrica”, recomenda a profissional.

A massagem tântrica utiliza toques sutis e pode ser agradável tanto para quem faz, quanto para quem recebe. “Desperta todos os órgãos dos sentidos e tira o foco dos genitais como a única forma de prazer, descobrindo no próprio corpo partes pouco exploradas. Sendo assim, potencializa o orgasmo, além de melhorar as preliminares”, analisa a sexóloga.

Antes de partir para ação, o ideal é aquecer o parceiro. Faça-o imaginar como será o momento em que estiverem juntos. “Os casais devem investir mais nas mensagens; aproveitar as facilidades e os recursos que existem hoje, além de um bilhetinho colocado no meio da agenda, bolso… Utilizar o WhatsApp, SMS… Para aquecer o clima”, indica Rose Villela. O segredo é querer manter sempre o fogo da paixão.