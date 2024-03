Veja como o cérebro influencia algumas características da mulher

Bióloga explica como aspectos cerebrais interferem em algumas capacidades femininas

Relação cultural e neurociência explicam as diferenças entre homens e mulheres Imagem: VectorMine | Shutterstock

Hoje é o Dia Internacional da Mulher (08/03) e uma boa ocasião para algumas elucidações a respeito do universo feminino, especialmente no quesito comportamento. A neurobiologia vem desvendando que, apesar de não existirem grandes diferenças anatômicas entre os cérebros feminino e masculino, percebemos no dia a dia acentuadas nuances comportamentais no agir, no pensar e no sentir entre mulheres e homens.

Pesquisas revelam que essas variações de comportamento estão atreladas ao meio social e ao contexto em que o indivíduo vive e convive. Exemplo disso é afirmar que as mulheres são mais emotivas, menos racionais, que não são boas nisso ou naquilo. Enfim, meramente mensurado e generalizado por aspectos culturais e sociais.

Interferência dos hormônios nas características femininas

Não que sejamos mais emoção, mas porque somos mais perceptivas às situações do cotidiano. O cérebro da mulher é capaz de perceber sentimentos e pensamentos traduzidos em experiências emocionais. Ambos os sexos possuem o Sistema Límbico, responsável pelas emoções.

No entanto, o das mulheres é diferente por causa do contexto vivido e da quantidade de hormônios e neurotransmissores, substâncias produzidas por glândulas e neurônios. Assim, a progesterona e o estrogênio preparam biologicamente a mulher para desenvolver tais caracteres de feminilidade.

Motivação histórico-social faz com que as mulheres consigam desempenhar mais funções ao mesmo tempo do que os homens Imagem: VectorMine | Shutterstock

Histórico social e múltiplas tarefas

Por conta dos estímulos e motivações histórico-sociais. Esses constantes exercícios promovem em seus cérebros mais flexibilidade para formar novas conexões neurais, cientificamente chamadas de plasticidade neural ou cerebral.

Vantagens do cérebro feminino

O volume das áreas da linguagem, denominadas de Wernicke e Broca, é 20% maior nas mulheres, daí a tendência de sempre quererem discutir a relação, além de ter mais habilidade na leitura e na fala. O corpo caloso, estrutura que divide os hemisférios cerebrais, é formado por uma grande massa de fibras nervosas conectadas, por isso a maior facilidade de encontrar objetos nas gavetas.

Por Marta Relvas

Bióloga. Membro na Categoria de Professora Pesquisadora da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC). Entre os livros lançados estão “Sob o comando do cérebro” e “Cérebro – Contextos, nuances e possibilidades”, publicados pela Wak Editora.