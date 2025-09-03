Veja como o eclipse lunar em Peixes afetará cada signo

O fenômeno marca a fase final de um ciclo, trazendo revelações, despedidas e a abertura de novos caminhos

Encerramentos e novos começos estarão em destaque neste mês, impulsionados por um alinhamento astrológico de grande impacto. Na madrugada do domingo, dia 7 de setembro, a Lua Cheia dará origem a um eclipse lunar em Peixes, a 15 graus do signo. De acordo com a astróloga Eunice Ferrari, o fenômeno marcará a fase final de um ciclo, trazendo revelações, despedidas e a abertura de novos caminhos. A harmonia com Júpiter em Câncer, por sua vez, poderá transformar situações de perda em oportunidades de crescimento, confiança e expansão.

Esse cenário estimulará reflexões profundas, exigindo coragem para soltar o que já não contribui para a evolução pessoal. Para alguns signos, o fenômeno representará despedidas marcantes; para outros, abrirá espaço para um futuro mais promissor e cheio de possibilidades.

O simbolismo de Peixes no eclipse lunar

Peixes, signo associado à transição, reforça a ideia de desapego. “A Lua eclipsada fala de despedidas, mas Júpiter abre a promessa de que, ao se desapegar do velho, encontraremos novas portas que podem trazer um novo sentido a tudo o que perdemos e àquilo a que ainda esperamos chegar. É um momento para acreditar que os fins também são bênçãos disfarçadas”, explica Eunice Ferrari.

Quais signos serão afetados pelo eclipse lunar em Peixes?

Quatro signos — Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário — sentirão os efeitos do eclipse de maneira mais intensa, mas todos os 12 serão influenciados por esse movimento. Confira, a seguir, como cada um será impactado:

Áries

O ariano sentirá mudanças profundas na rotina e no bem-estar emocional. Inclusive, velhos hábitos e padrões poderão ser substituídos por novas formas de cuidar de si e harmonizar corpo e mente.

Touro

O nativo de Touro passará por transformações na vida afetiva e nos relacionamentos. Haverá a dissolução de vínculos antigos ou desequilibrados e mais espaço para relações que realmente o nutrem emocionalmente.

Gêmeos

Gêmeos terá alterações tanto na carreira quanto no propósito de vida. Além disso, o foco se deslocará para o lar e as relações familiares, com questões emocionais antigas vindo à tona para serem resolvidas, permitindo reconstruir a base afetiva e alcançar mais harmonia dentro de casa.

Câncer

O canceriano será influenciado na comunicação e na expressão pessoal, com revelações emocionais emergindo e exigindo cuidado com as palavras e clareza nos diálogos, alinhando fala e intuição.

Leão

O leonino perceberá mudanças na relação com dinheiro e valores pessoais. Poderá, também, reorganizar prioridades de forma mais equilibrada entre necessidades materiais e emocionais.

Virgem

O virginiano viverá redefinições nas relações, com vínculos se fortalecendo ou se encerrando. Também enfrentará transformações na identidade e nos vínculos próximos, com situações que não refletem mais sua essência se encerrando para abrir espaço a relações mais autênticas.

Libra

O libriano experimentará alterações no bem-estar emocional e espiritual. Além disso, poderá abandonar padrões de estresse e abrir caminho para novas práticas de autocuidado e equilíbrio.

Escorpião

O escorpiano atravessará mudanças na vida social e em projetos coletivos, com amizades e grupos que não contribuirão para o crescimento emocional sendo transformados ou encerrados.

Sagitário

O nativo de Sagitário verá antigas histórias chegarem ao fim, liberando espaço para novos começos. Além disso, sentirá impactos na carreira e nos projetos profissionais, com ciclos antigos se encerrando e novas oportunidades surgindo, alinhadas ao propósito e à intuição.

Capricórnio

O capricorniano poderá revisar crenças e conceitos, favorecendo uma expansão de horizontes e um aprendizado mais conectado à intuição.

Aquário

O nativo de Aquário perceberá ajustes em finanças compartilhadas, intimidade e poder pessoal. Além disso, poderão dissolver padrões de dependência para criar relações mais equilibradas e conscientes.

Peixes

O nativo de Peixes passará por um ponto de virada pessoal, com ciclos se encerrando e espaço para um renascimento autêntico. Como protagonista do eclipse, experimentará transformações profundas na relação consigo mesmo e com o mundo, com a intuição mais aguçada e mudanças necessárias promovendo um verdadeiro renascimento emocional e espiritual.

O convite do eclipse em Peixes

Para Eunice Ferrari, o eclipse em Peixes é um convite à entrega. “É hora de soltar o controle e confiar no fluxo da vida. Com Júpiter em cena, o processo não se limita a términos dolorosos, mas pode trazer expansão de consciência e novos horizontes”, conclui.

