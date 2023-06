Veja como o excesso de treino pode colocar a sua saúde em risco

O descanso é importante para a saúde do corpo e para alcançar os objetivos dos treinos

Treinar em excesso pode prejudicar a saúde Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Praticar exercícios físicos é de extrema importância para manter uma boa saúde e alcançar diversos objetivos, como aumentar a massa muscular e perder peso. No entanto, é crucial ter cautela e evitar exageros, respeitando o período de descanso entre os treinos.

“Muitas pessoas acreditam que, quanto mais treinarem, melhores serão os resultados, mas, assim como o sedentarismo, o excesso de atividade física também pode causar vários danos, especialmente quando se chega ao ponto de overtraining”, explica José Corbini, personal trainer e sócio do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual.

O que é overtraining?

De acordo com o especialista, overtraining é quando ocorre a perda de performance da pessoa por conta do treinamento excessivo, sem descanso adequado, com grande volume e intensidade, atrapalhando a recuperação do corpo. “Esse processo é caracterizado pela diminuição de rendimento nos treinos, mas também pode causar sintomas físicos, cognitivos, fisiológicos e até mesmo psicológicos”, resume José Corbini.

Evitando o overtraining

O primeiro passo para não chegar a essa situação é procurar um profissional para acompanhar e montar os treinos. “Quando um professor vai elaborar um treino, leva diversos fatores em consideração: objetivo, rotina, e o descanso deve estar nessa periodização, conforme a necessidade de cada um”, explica o educador físico.

Respeitando o planejamento feito pelo profissional, os riscos de chegar ao overtraining são praticamente nulos. “É claro que dar um feedback para os profissionais que te acompanham é importante, afinal há fases em que estamos mais atarefados no trabalho ou em casa, e o cansaço pode ser mais intenso, contribuindo para a diminuição de rendimento em outras tarefas, como a academia”, complementa José Corbini

O excesso de treino pode afetar o resultado positivo da atividade (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

Riscos do excesso de treino

Uma pessoa que treina sem descanso, de forma muito intensa sempre e com muita carga, também tem uma chance maior de desenvolver lesões, perda de condicionamento físico, força e resistência, fadiga crônica e, até mesmo, aumento de frequência cardíaca em repouso.

“Ou seja, a pessoa exagera no treino por acreditar que será melhor para alcançar seus objetivos, mas, na verdade, pode estar atrasando seu progresso, já que as consequências podem até mesmo afastá-las dos treinos por um período, dependendo da gravidade das lesões, por exemplo”, comenta o profissional.

Os riscos do overtraining ainda vão além e podem prejudicar também o sono, o humor e a imunidade. “Dependendo dos sintomas, não somente o treino pode ser comprometido, como também a vida pessoal e profissional”, complementa.

Tratamento para o overtraining

Se o exagero nos treinos está causando consequências, o ideal é a diminuição da rotina de exercícios e, muitas vezes, ela deve ser feita de forma drástica. “Nos casos mais graves, pode ocorrer até mesmo a interrupção dos exercícios físicos e de competições, até que a situação se amenize”, pondera José Corbini.

“O quadro de overtraining é reversível quando não traz consequências graves, como lesões ou alterações hormonais, por isso é importante ter acompanhamento profissional, que envolve personal trainer, nutricionista e até mesmo fisioterapeuta e médico do esporte, em níveis mais avançados“, finaliza.

Por Beatriz Bradley