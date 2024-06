Veja como o inverno pode afetar a saúde vascular

Médica explica que período de baixas temperaturas requer cuidados especiais com o sistema circulatório

A saúde vascular no inverno requer cuidados especiais Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock

O sistema circulatório é essencial para o funcionamento do corpo humano, sendo responsável por transportar sangue, oxigênio e nutrientes vitais por todo o organismo. Durante o inverno, é crucial intensificar os cuidados para assegurar que o fluxo sanguíneo adequado seja mantido. Manter-se aquecido, adotar uma alimentação equilibrada e realizar exercícios regularmente são medidas essenciais para proteger a saúde vascular durante o período de baixas temperaturas.

Segundo a angiologista e cirurgiã vascular Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman, vice-diretora de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), o frio tende a agravar problemas arteriais, aumentando o risco de obstruções na circulação das pernas.

Sintomas de redução do fluxo sanguíneo

O frio pode provocar espasmos nas artérias das pernas, estreitando os vasos que transportam sangue para os pés. Pessoas que já têm a circulação comprometida, esse estreitamento adicional reduz ainda mais o fluxo sanguíneo e pode acentuar os sintomas.

Os sinais mais alarmantes incluem pés doloridos, pálidos ou arroxeados, frialdade extrema, diminuição da sensibilidade e dificuldades de movimento. A presença dessas manifestações em pacientes com obstrução circulatória nas pernas requer avaliação médica imediata, pois indicam uma descompensação significativa da circulação.

Com a queda da temperatura, o risco de um entupimento parcial, que anteriormente estava compensado por circulações alternativas, agrava-se devido à contração dos vasos colaterais, resultando em menos sangue chegando aos pés. Isso aumenta a probabilidade de feridas e úlceras que não cicatrizam, elevando as chances para amputações.

Aumento das doenças cardiovasculares no inverno

No inverno, também há um crescimento significativo das doenças cardiovasculares e, segundo a Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman, a partir de 14 °C, a cada diminuição de 10 °C, o risco de infarto do miocárdio (IAM) aumenta em aproximadamente 7%, resultando em um acréscimo de até 30% nas mortes relacionadas a essa causa.

Além do IAM, os casos de acidente vascular cerebral (AVC) também se elevam, com uma alta de casos de até 20% no inverno. Outro problema que se agrava nesta estação é a dissecção de aorta, cujo número pode crescer até 5%. A dissecção ocorre quando a camada interna da principal artéria do corpo se rompe ou descola.

Praticar atividade física durante o inverno é essencial para a saúde vascular Imagem: Zoran Zeremski | Shutterstock

Cuidando da saúde vascular no inverno

A seguir, a Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman explica como cuidar da saúde vascular no inverno:

1. Pratique exercícios físicos

Caminhadas de pelo menos 30 minutos, quatro vezes por semana, ajudam a estimular a dilatação dos vasos sanguíneos e a perfusão dos pés. Manter-se ativo é fundamental.

2. Adote uma alimentação equilibrada

Evite o consumo excessivo de carboidratos e bebidas alcoólicas, que podem causar inchaço e desconforto nas pernas. Modere a ingestão de alimentos para não descompensar condições como hipertensão e diabetes.

3. Use medicações corretamente

Mantenha o uso das medicações prescritas para condições vasculares, seguindo as orientações médicas rigorosamente.

4. Evite o tabagismo

Parar de fumar imediatamente é crucial, pois o tabagismo agrava significativamente os problemas circulatórios.

Cuidados para pessoas com comorbidades

Indivíduos com comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, devem redobrar os cuidados durante o inverno. Essas condições já comprometem a circulação, e as baixas temperaturas agravam ainda mais os sintomas.

Caso observe qualquer alteração nos sintomas, buscar ajuda imediatamente em caso de piora é crucial para evitar complicações graves. Seguindo essas orientações, é possível prevenir problemas vasculares e garantir que o inverno não comprometa a saúde.

Por Elenice Costola