Veja como o ovo ajuda a fortalecer a saúde no outono

Nesta estação, o alimento contribui com nutrientes importantes para manter as funções do organismo em equilíbrio

Rico em proteínas de alta qualidade, o ovo fornece todos os aminoácidos essenciais de que o corpo precisa Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Uma alimentação equilibrada é a base para o bem-estar em qualquer momento do ano. Seja para atravessar o outono sem gripes, manter a disposição no verão ou simplesmente apoiar as funções do corpo no cotidiano, escolher alimentos com alto valor nutricional faz toda a diferença. Entre as opções mais acessíveis e completas disponíveis, o ovo se destaca com facilidade — especialmente com a queda das temperaturas e o combo que o outono traz: rinites, sinusites, crises alérgicas e resfriados.

“O ovo é um alimento muito completo e pode contribuir diretamente para o fortalecimento adequado do sistema imunológico, especialmente em períodos em que estamos mais suscetíveis a infecções. Uma alimentação equilibrada ajuda o organismo a responder melhor tanto a infecções quanto às mudanças típicas da estação”, explica a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil.

Por trás da simplicidade do alimento, existe uma composição muito rica: vitaminas, proteínas, minerais e compostos antioxidantes trabalham juntos para fortalecer o organismo de forma abrangente.

Consumo em alta e presença cada vez maior na rotina

O consumo de ovos tem crescido no Brasil, acompanhando a busca por alimentos nutritivos, versáteis e com bom custo-benefício. A expectativa é que, em 2026, isso ultrapasse 300 unidades por pessoa ao ano, reforçando o protagonismo do alimento na dieta cotidiana.

Fácil de preparar e adaptável a diferentes refeições, o ovo pode ser consumido no café da manhã, almoço, jantar ou em lanches intermediários, o que contribui para sua presença cada vez mais frequente no dia a dia.

O ovo vai além da proteína, sendo também rico em vitaminas e antioxidantes Imagem: Nitr | Shutterstock

Ovo pode contribuir para o equilíbrio do organismo

Durante o outono, o organismo demanda mais suporte para manter suas funções em equilíbrio. Nesse contexto, o ovo contribui por reunir nutrientes importantes que atuam diretamente nesse processo:

Proteínas: essenciais para a formação de anticorpos; Vitamina D: auxilia na regulação do sistema imunológico; Vitamina A: contribui para a proteção do organismo contra infecções; Colina: importante para o funcionamento celular; Antioxidantes: ajudam a reduzir processos inflamatórios.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada ao longo desse período pode contribuir para que o organismo responda melhor não apenas com infecções, mas também com as respostas inflamatórias associadas às alergias respiratórias.

Formas de consumir o ovo no outono

Com a queda das temperaturas, cresce a preferência por refeições quentes, práticas e confortantes. O ovo se adapta facilmente a esse cenário e pode ser incorporado em diferentes preparações do dia a dia. Confira algumas ideias:

Legumes com ovo pochê: leve, nutritivo e reconfortante, o ovo adiciona proteína e aumenta a saciedade da refeição.

leve, nutritivo e reconfortante, o ovo adiciona proteína e aumenta a saciedade da refeição. Omelete de forno com vegetais: prática e versátil, pode levar ingredientes como abóbora, espinafre e cenoura.

prática e versátil, pode levar ingredientes como abóbora, espinafre e cenoura. Ovo mexido cremoso com cogumelos: opção rápida e nutritiva para o jantar, combinando sabor e praticidade.

opção rápida e nutritiva para o jantar, combinando sabor e praticidade. Sopa de lentilha com ovo cozido: rica em nutrientes e ideal para dias mais frios.

rica em nutrientes e ideal para dias mais frios. Ovos no molho de tomate quente (shakshuka): receita aromática e reconfortante, preparada diretamente em molho quente e bem temperado.

“O grande diferencial do ovo é a versatilidade. Ele pode ser usado em preparações simples, em preparações doces e salgadas do dia a dia e, ao mesmo tempo, oferecer um aporte nutricional significativo”, destaca a nutricionista.

Um alimento para todas as fases da vida

Outro ponto positivo é que o ovo pode ser consumido em todas as idades. Ele contribui para o crescimento e desenvolvimento infantil, é importante durante a gestação, auxilia na manutenção da massa muscular em idosos e é amplamente utilizado por quem pratica atividade física.

Combinando praticidade, valor nutricional e versatilidade, o ovo se consolida como um aliado importante para quem busca manter o bem-estar durante o outono, de forma simples e acessível no dia a dia.

Por Mayra Barros