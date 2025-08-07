Veja como o pai de cada signo expressa amor

As características de cada nativo podem influenciar o modo como ele vive a paternidade

Os astros podem influenciar o jeito de cada pai agir Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A paternidade se manifesta de muitas formas. Há pais mais carinhosos, outros mais exigentes. Alguns se tornam os melhores amigos dos filhos, enquanto outros preferem manter uma postura mais reservada. Essas diferenças podem ser influenciadas por diversos fatores: personalidade, experiências de vida, maturidade emocional e, também, pelos astros.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como cada signo do zodíaco expressa o amor paterno de maneira única. Confira!

Áries

O pai ariano é enérgico, divertido e transforma tudo em brincadeira Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

O pai ariano é pura energia! Brincalhão, criativo e sempre pronto para algo novo, ele transforma o dia a dia em uma verdadeira diversão. No entanto, gosta de manter o controle e a autoridade em casa.

Touro

O pai taurino é carinhoso, confiável e oferece segurança aos filhos Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Esse é o típico “paizão”. Amoroso, confiável e sempre presente, o pai taurino faz questão de garantir conforto e segurança aos filhos. Gosta de mimar com gestos de carinho, boa comida e estabilidade. Seu amor é tranquilo, constante e inabalável.

Gêmeos

O pai geminiano é comunicativo e se conecta com os filhos de forma leve Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

O pai geminiano é aquele que nunca perde uma boa conversa ou piada. Comunicativo, divertido e inteligente, ele se conecta com os filhos por meio do diálogo e da leveza. Sempre pronto para uma tarde de risadas ou um papo cabeça, é amigo para todas as horas.

Câncer

O pai canceriano é protetor, sensível e acolhedor Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Sensível e acolhedor, o pai de Câncer é o verdadeiro guardião do lar. Está sempre atento às necessidades dos filhos, seja para cuidar de uma febre na madrugada ou confortar em um momento difícil. Seu amor é profundo, constante e cheio de entrega emocional.

Leão

O pai leonino carinhoso e valoriza o brilho dos filhos Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

O pai leonino é um protetor nato. Ama ver seus filhos brilhando e faz de tudo para prepará-los para o sucesso. É carinhoso, leal e espera ser reconhecido como o pilar da família. Com ele, os filhos aprendem a ter autoestima e coragem.

Virgem

O pai virginiano é dedicado e atento aos detalhes Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Meticuloso e dedicado, o pai virginiano é aquele que ensina com exemplos e atitudes. Valoriza a rotina, a educação e a disciplina. Seu amor pode ser mais prático do que afetuoso, mas está presente nos detalhes, como preparar a lancheira com todo cuidado ou ler uma história antes de dormir.

Libra

O pai libriano é equilibrado e um ótimo conselheiro Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Diplomático e gentil, o pai libriano é um ótimo conselheiro. Ele busca o equilíbrio nas relações e sempre quer o melhor para os filhos. Atento ao estilo e ao bem-estar emocional das crianças, às vezes encontra dificuldade em impor limites, mas está sempre disposto a ouvir e apoiar.

Escorpião

O pai escorpiano é intenso, protetor e ligado aos filhos Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Intenso e profundamente ligado aos filhos, o pai escorpiano é movido pela emoção. Faz tudo para proteger quem ama. Pode ser controlador e ciumento, mas sua lealdade e presença são absolutas. Ama com uma força quase visceral.

Sagitário

O pai sagitariano é espontâneo, aventureiro e inspira a liberdade Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Aventuroso e espontâneo, o pai sagitariano transforma a vida em uma jornada de descobertas. Gosta de levar os filhos para explorar o mundo, incentivar a liberdade e o pensamento amplo. Pode se afastar um pouco nos primeiros anos, mas depois se torna o parceiro ideal para aventuras inesquecíveis.

Capricórnio

O pai capricorniano é responsável e ensina com disciplina Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Responsável e exigente, o pai de Capricórnio entende seu papel como provedor e guia. Ensina sobre responsabilidade, ética e trabalho duro. Rigoroso na educação, mas justo e confiável, ele se dedica a preparar os filhos para os desafios da vida.

Aquário

O pai aquariano é moderno, criativo e respeita a individualidade dos filhos Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Fora do padrão, o pai aquariano é moderno e mente aberta. Prefere ser um amigo e incentivador, respeitando a individualidade dos filhos. Não segue regras tradicionais e ensina o valor da liberdade, da criatividade e do pensamento independente.

Peixes

O pai pisciano é afetuoso e mergulha no universo dos filhos Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock

Sensível, afetuoso e extremamente presente, o pai pisciano mergulha no universo dos filhos com todo o coração. Está sempre disposto a acolher, ouvir e amar incondicionalmente. Com ele, o carinho é certo, assim como o apoio nos momentos mais importantes da vida.

Por Renata Cipili