Veja como o transplante capilar está conquistando o público feminino

Médica explica como é feito o procedimento e quando é indicado

A queda capilar afeta diretamente a autoestima das mulheres Imagem: Ollyy | Shutterstock

Cada vez mais pessoas estão buscando clínicas especializadas em transplantes e implantes capilares. Um estudo recente analisou os pagamentos feitos com cartões de um banco nacional e descobriu que os transplantes e implantes estão se tornando uma tendência popular no Brasil. No primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 60% no valor gasto nesses procedimentos e de 30% na quantidade de operações realizadas.

Casos em que o transplante capilar é indicado

Apesar de comum em pacientes com níveis altos de estresse, fumantes, alcoólatras e sedentários, a queda capilar ainda atormenta mais as mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), elas ocupam cerca de 40% do público que sofre com o transtorno.

“Hoje em dia, já deixou de ser tabu falar sobre transplante capilar feminino, e ele é indicado para a correção de diversas imperfeições que afetam diretamente a autoestima destas mulheres. Doenças relacionadas ao couro cabeludo, como alopécia androgenética, necessidade de esconder uma cicatriz ou queimadura, rebaixamento de Hair Line (diminuindo o tamanho da testa) e feminização da Hair Line (no caso de mulheres transexuais) são inúmeras possibilidades”, afirma a Dra. Carolina Carletti, diretora médica da Mais Cabello do Brooklin, São Paulo.

Realização do procedimento

O transplante capilar é uma cirurgia plástica que requer preparação, o que contempla exames específicos, planejamento cirúrgico e um alinhamento em relação a expectativas de quem vai realizá-lo. Mas a boa notícia é que se trata de um procedimento rápido em que o paciente, após término do efeito da sedação e medicação oral, consegue voltar para casa no mesmo dia.

Nas primeiras 72 horas, é indicado que o paciente evite tocar no local transplantado (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Principais recomendações médicas

É importante pontuar que as contraindicações são poucas. No entanto, em pacientes com exames alterados, idade extremamente avançada ou ainda que tenham doença ativa do couro cabeludo, o procedimento não pode ser realizado.

“Exceto nesses raros casos, os transplantes são supertranquilos, assim como a recuperação. Sugerimos que nas primeiras 72 horas o paciente durma sentado e, nos 10 primeiros dias, não pode encostar no local transplantado, lavando a cabeça de caneca. Também devem ser evitadas qualquer exposição solar e a realização de atividade física. O paciente precisa entender que está se recuperando de uma cirurgia, então se hidratar e optar por uma alimentação balanceada também são pontos essenciais”, complementa Carolina.

Por Jessica Fanaia