Veja como o yoga pode auxiliar no tratamento da endometriose

Especialista mostra como a prática pode ajudar a aliviar os sintomas da doença

A yogaterapia pode fazer parte da prevenção e do tratamento complementar da endometriose Imagem: SFIO CRACHO | ShutterStock

Além de melhorar a flexibilidade, a força muscular, reduzir o estresse e ajudar no equilíbrio das emoções, a prática regular de yoga traz diversos outros benefícios, inclusive para mulheres que sofrem com endometriose.

Segundo Bárbara Murayama, médica ginecologista com especialização em Endoscopia Ginecológica pela Unifesp e professora de Yoga pela Yoganaya, dados científicos mostram que 19% das mulheres com endometriose não melhoram com os tratamentos convencionais. “O yoga, a meditação, a alimentação saudável, o movimento com o corpo e o cuidado com o sono são parte do tratamento para o alívio das dores e uma saúde equilibrada”, acrescenta.

O que é endometriose?

A endometriose é uma doença ginecológica crônica benigna, exclusivamente feminina, caracterizada pelo desenvolvimento e crescimento das glândulas e estroma do endométrio (tecido que reveste a camada interna do útero) fora do útero, formando lesões do tipo cistos (endometriomas) aderências entre os órgãos e nódulos.

Esta doença, afeta aproximadamente 10% das mulheres em geral, com taxas de até 50% em mulheres com infertilidade (1 ano ou mais tentando engravidar sem sucesso). A maior prevalência relatada é em mulheres com idade entre 35 e 44 anos. A causa é multifatorial influenciada e estimulada por hormônios femininos, especialmente o estrogênio.

Por meio da prática de yoga é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida (Imagem: oneinchpunch | ShutterStock)

Yoga como aliada

Para o controle da doença, além do tratamento clínico hormonal prescrito pelo ginecologista, o tratamento não hormonal também é essencial e contempla avaliação nutricional, fisioterapia do assoalho pélvico, acupuntura, psicoterapia, atividade física regular e a prática do yoga, que já é descrita na literatura médica com resultado positivo. Em alguns casos, o tratamento cirúrgico também pode ser necessário.

Benefícios da prática regular

A yogaterapia é uma das ferramentas que pode fazer parte da prevenção e tratamento complementar da endometriose. Por meio de práticas das diversas técnicas do yoga como posturas físicas (asanas), respiratórios (pranayamas), meditação e relaxamento, é possível melhorar os sintomas e a qualidade de vida.

“A medicina baseada em evidências já tem alguns estudos científicos que comprovam o benefício dessas técnicas como aliadas no tratamento da ansiedade, depressão e distúrbios do sono, que são problemas comuns às portadoras de endometriose, miomas e adenomiose”, finaliza Bárbara Murayama.

Por Bárbara Cheffer