Veja como planejar um quarto seguro para o seu filho

10 dicas para garantir a tranquilidade e o conforto do seu bebê por meio da decoração

A decoração do quarto do bebê deve ser segura e estimular a interação Imagem: Followtheflow | Shutterstock

O momento de decorar o quarto costuma ser de grande expectativa para os pais que aguardam pela chegada de um filho. Afinal, é o ambiente da casa que mais passa por mudanças para receber o novo integrante da família. No entanto, este é um ambiente que pode impactar no bem-estar e no desenvolvimento do bebê.

Isso porque, durante o crescimento, ele passará por uma fase de descobertas e logo irá se locomover, tocar e experimentar cada elemento presente no espaço. Por isso, segundo a designer de interiores Mimy Anselmo, “é importante, se for criar um espaço que é para o uso da criança, elaborar algo para que ele possa interagir de forma segura”.

Atenção aos detalhes

Alguns itens podem parecer simples, mas oferecem uma série de riscos aos pequenos. “Todas as texturas e brinquedos precisam ter esse pensamento: a criança não pode conseguir engolir, se afogar ou enrolar naquele elemento, principalmente dentro do berço e ao alcance”, explica a arquiteta e urbanista Marina Belotto.

Itens com selo INMETRO ajudam a aumentar a segurança no quarto do bebê (Imagem: Nova África | Shutterstock)

Garantindo a segurança

Para a escolha dos móveis e outros elementos, mesmo que decorativos, é preciso levar em consideração a segurança do bebê, a fim de evitar acidentes. Por isso, a designer de interiores alerta que é essencial adquirir itens que tenham o selo do INMETRO.

10 dicas para um quarto seguro

A supervisão constante dos pais ou responsáveis é fundamental para garantir a segurança das crianças. No entanto, algumas dicas servem como orientações adicionais para tornar o ambiente mais seguro. Veja abaixo!