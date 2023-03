Veja como potencializar os cuidados com os cabelos

Conheça as melhores formas de evitar danos e conquistar fios mais bonitos e saudáveis

O óleo capilar pode ajudar a minimizar a caspa e estimular o crescimento Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Com a correria do dia a dia, é comum que muitas pessoas entrem no “modo automático” e deixem os cuidados com os cabelos de lado. Como consequência, eles vão ficando mais ressecados, cheios de pontas duplas, frizz e até outros problemas, caso haja química no cabelo. Por isso, trouxemos algumas dicas para você resgatar a saúde e a beleza dos seus fios. Confira!

Definindo os melhores ativos

Os fios têm características específicas, por isso é importante uma análise. Observe se estão ressecados, sem brilho, embaraçados e, a partir daí, busque por produtos para satisfazer essas necessidades. “Evite as fórmulas com detergentes, silicones e perfumes, que inicialmente podem parecer inofensivos, mas, a longo prazo, criam uma película que impede a penetração dos ativos, ocasionando os danos capilares”, explica Roseli Siqueira, cosmetóloga e empresária, que tem mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de produtos e de tratamentos naturais.

Para a especialista, existem alternativas mais naturais e benéficas para a saúde dos cabelos. “Observe o rótulo de produtos com a goma de acácia, responsável pelo alinhamento da cutícula, considerada uma alternativa ao silicone, e um espessante natural; algas marrons, fontes de aminoácidos e com ação antioxidante ajudam a reter água nos fios, potencializando a hidratação; e o extrato de algas vermelhas, que tem fator de proteção, como se fosse uma blindagem”, comenta.

Óleo 100% natural: sim ou não?

A utilização de óleo 100% natural nos fios possui diversos benefícios: forma um filme protetor, minimiza o frizz, repõe nutrientes e os cabelos ganham maciez, hidratação, nutrição e um brilho extra. Na raiz, pode ajudar a minimizar a caspa, estimular o crescimento e desintoxicar. Basta aplicar no couro cabeludo.

“Coloque as pontas dos polegares nas têmporas e abra bem os dedos, fazendo movimentos de deslocamento, para cima e para baixo, no couro cabeludo. As terminações nervosas nessa região acabam comprometendo a raiz do bulbo capilar. Quando aliviamos com esses gestuais, conseguimos bons resultados”, afirma Roseli Siqueira. A massagem pode ser feita por 5 minutos, nas laterais, na nuca e no topo da cabeça. Dê um tempo de pausa de 10 minutos e enxágue. Repita o procedimento a cada semana.

Hidratando o comprimento do cabelo

Para hidratar comprimento e pontas, aplique o óleo do topo – sem encostar na raiz – até a base. Coloque uma touca ou uma toalha morna e deixe agir por 10 minutos. Depois, enxágue. Você ainda pode usar o óleo para finalizar, basta aplicar algumas gotas nas mãos – não exagere -, friccionar bem e passar nas pontas. “Vale investir no óleo de sementes de abóbora, de girassol, de coco e até mesmo no de baobá. Este último tem alto poder de nutrição e de restauração”, confirma a especialista.

Alguns cuidados durante a lavagem dos cabelos são importantes (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Atenção à temperatura da água

Um banho quente e rápido vai ajudar a relaxar, mas a temperatura da água no couro cabeludo pode estimular a oleosidade e a descamação. Nos fios, abre as cutículas e remove toda a hidratação natural, deixando-os completamente fragilizados, sem brilho, elasticidade e caimento. O ideal é utilizar água morna, pois ela facilita a emoliência e auxilia na limpeza, mas sem causar danos.

Potencialize a hidratação com uma toalha morna

A hidratação convencional oferece muitos benefícios à saúde dos fios, porém existe uma forma de potencializar o seu efeito: basta usar uma toalha morna. O calor promovido abre as cutículas, facilita a penetração e ação dos ativos, fazendo com que os tratamentos sejam mais eficazes. Para usar, molhe a toalha com água morna. Torça bem. Envolva a cabeça com o tecido e dê o tempo de pausa do produto. Enxágue os fios em seguida.

Máscara facial no couro cabeludo

Apesar de não ser um assunto abordado com tanta frequência, a saúde do couro cabeludo começa nos bulbos capilares. Logo, qualquer problema nessa região vai influenciar todo o restante. Além dos cuidados tradicionais, como a higienização, é muito interessante investir em protocolos mais específicos.

“Pelo menos uma vez por semana, aplique uma máscara facial no couro cabeludo. Você pode investir naquelas à base de flores, frutas e argilas, que promovem uma limpeza profunda, realizando um verdadeiro detox ao mesmo tempo que repõem nutrientes. Outra opção são aquelas à base de abóbora, que contêm caroteno e ajudam na nutrição, proteção e restauração. Geralmente, o tempo de pausa é entre 15 a 20 minutos. Precisa remover com bastante água”, ensina Roseli Siqueira.

Por Ana Marigliani