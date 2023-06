Veja como realizar ritual de adoçamento cigano para atrair amor

Espiritualista explica o passo a passo para fazer corretamente essa simpatia

O desejo de amar e ser amado é tão profundo que transcende culturas, barreiras linguísticas e fronteiras geográficas. Independentemente da idade, gênero ou origem, todos anseiam por experimentar esse sentimento mágico e transformador. O adoçamento cigano, em especial, surge como uma opção para atrair o amor. Porém, a espiritualista Kélida Marques conta que alguns cuidados devem ser tomados antes de fazer esse ritual.

“É fundamental tomar precauções para garantir que essa prática seja realizada de maneira segura e responsável. Esse ritual é realizado com ingredientes simples e pode ser feito por qualquer pessoa interessada em manifestar amor e harmonia em sua vida, porém, é importante ter consciência de que ele deve ser feito somente após ter certeza do que se quer e ele nunca deve ser feito com intenções de causar mal a outra pessoa”, explica.

Ela ressalta que essa é uma simpatia altamente eficaz e que produz resultados rápidos, portanto, deve ser realizada com o intuito de atrair coisas positivas. A seguir, Kélida Marques te ensina passo a passo como realizar o adoçamento cigano. Confira!

Adoçamento cigano

Ingredientes

1 folha de papel em branco e sem linhas

1 caneta preta ou vermelha

3 colheres de sopa de açúcar

1 copo com água

Passo a passo

Passo 1

Use a caneta vermelha ou preta e faça uma cruz que cubra toda a folha de papel em branco. Escolha uma das linhas que corta a cruz ao meio e escreva o nome da pessoa que você quer adoçar, de cima para baixo. Na outra linha que cruza a cruz, escreva o seu nome da lateral para o meio do papel. Após isso, dobre o papel em duas partes e coloque dentro do copo com água.

Conforme for colocando as três colheres de açúcar, repita os seguintes dizeres:

“Amada cigana rosa-vermelha, assim como estou colocando esse açúcar na água, essa pessoa estará doce como mel em minhas mãos.

Amada cigana rosa-vermelha, que o amor dessa pessoa venha para mim doce, calmo e sereno.

Amada cigana rosa-vermelha, que essa pessoa seja doce, fiel, amável e que esteja ao meu lado com muita paixão e com muito amor”.

Passo 2

Após isso, com uma colher, mexa o copo com a água, o açúcar e o papel. Logo em seguida, coloque o copo acima da sua cabeça e peça ao seu anjo de guarda proteção, repetindo os dizeres: “Meu anjo de guarda, que pela tua força, os meus pedidos de amor de adoçamento de encantamento por essa pessoa sejam atendidos agora e sempre e me proteja”.

Passo 3

É importante lembrar que o adoçamento pode ser feito em qualquer dia da semana e em qualquer horário. Porém, não é recomendado que se faça durante a lua minguante. Depois de feito, o adoçamento pode ser mantido durante sete dias em um lugar que fique acima da linha da cabeça, nunca abaixo disso ou no chão. Passados os sete dias, despeje a água e o papel na terra e lave o copo normalmente.

“É sempre importante ressaltar que para ter um relacionamento saudável, o respeito mútuo é o pilar de uma boa relação. Antes de mais nada, procure se conhecer e se amar para que assim você possa amar o seu próximo de uma forma prazerosa. Nem sempre o amor que pensamos ser o certo para nós mesmos é aquele que realmente merecemos. O amor deve ser livre para todas as pessoas”, completa a espiritualista.

