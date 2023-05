Veja como remover a maquiagem sem danificar a pele

Utilizar o demaquilante correto para retirar a maquiagem ajuda a remover as impurezas dos poros

Utilizar demaquilante traz inúmeros benefícios para saúde da pele Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Para diversas pessoas, a rotina de cuidados com a pele é uma forma de fugir por alguns minutos de todo o caos do mundo e tirar um tempinho para si – o que é bastante importante para manter a saúde mental. Mas, você sabia que uma das primeiras etapas de cuidado com a pele é a remoção da maquiagem?

De acordo com a médica dermatologista Dra. Anna Veronica Ziccarelli, os demaquilantes possuem duas funções muito importantes: “retirar a maquiagem e higienizar a pele. Devem ser usados todos os dias. Eles ajudam a retirar os excessos de poeiras, resíduos que ficam na pele pela poluição do ar ou, até mesmo, restos de bloqueadores solares”.

Potencializando os benefícios

Para potencializar ainda mais a eficiência do demaquilante, lave o rosto com água em abundância após a aplicação do produto. “Depois é só tonificar e hidratar. Esse processo dá ainda mais resultado se for feito com produtos recomendados pelo seu dermatologista”, explica a Dra. Anna Veronica Ziccarelli. Os benefícios do demaquilante são variados: deixam a pele livre de resíduos e mais saudável, retardam o envelhecimento precoce, evitam acne e outros problemas causados por acúmulo de substâncias na pele.

Demaquilantes para cada tipo de pele

Confira as dicas da Dra. Anna Veronica Ziccarelli para encontrar o demaquilante ideal:

Peles normais ou pouco ressecadas

Este tipo de pele é mais fácil de tratar. É possível escolher qualquer tipo de demaquilante ou um que tenha em sua composição óleo de rosa mosqueta, semente de uva ou ureia.

Peles sensíveis

Para as peles mais sensíveis, os demaquilantes com água termal são os mais recomendados. É importante que eles não contenham corantes, cheiros (perfumes) ou álcool, pois esses componentes podem irritar a pele. Verifique sempre a composição no rótulo antes de comprar o produto.

Opte por produtos que ajudam a regularizar a oleosidade da pele (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Peles oleosas

Conhece aqueles demaquilantes bifásicos? Eles são estritamente proibidos para este tipo de pele. “Opte por produtos que possuam em sua fórmula ácidos glicólicos, mandélicos ou salicílicos, que ajudam a regularizar a oleosidade da pele, desobstruindo os poros”, explica a dermatologista.

Cuidados na aplicação