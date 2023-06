Veja como se proteger de doenças respiratórias nos dias frios

Elas são muito comuns nesta época do ano, mas podem ser evitadas com algumas atitudes

Queda de temperatura e tempo seco favorecem as doenças respiratórias Imagem: Maria Markevich | Shutterstock

Os dias frios trazem, entre outras coisas, diversas doenças como gripe, resfriado, sinusite, amigdalite, entre outras. Segundo Leandra Carbonari Bolsoni, enfermeira e diretora da Le Care Consultoria, o tempo seco e a menor dispersão dos poluentes pioram a qualidade do ar, ambos fatores que irritam as mucosas respiratórias. “Além disso, a queda das temperaturas externas faz com que nosso corpo também sofra diminuição de temperatura interna, o que favorece a replicação de vírus”, explica a profissional.

Porta de entrada

Leandra Carbonari Bolsoni também explica que as narinas, principais fontes de entrada e contágio dos microrganismos causadores de afecções respiratórias, ficam mais frias, favorecendo a entrada, a permanência e a replicação de microrganismos.

Por que os dias frios pioram as doenças respiratórias?

Além do frio, a tendência de aglomeração em locais fechados faz com que as infecções respiratórias aumentem nesse período. “Vírus e bactérias acabam se transmitindo de pessoa para pessoa com maior facilidade, causando alguns surtos e até epidemias”, aponta a enfermeira.

Fora isso, conforme explica Leandra Carbonari Bolsoni, pessoas que possuem algum tipo de doenças respiratórias crônicas, como a asma, a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) ou a rinite alérgica, têm maior tendência a apresentar crises nos dias frios. Logo, o ideal é manter a casa e demais locais sempre ventilados.

Reduzir o consumo de água favorece infecções durante o frio (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Cuidado com os hábitos

Os hábitos do dia a dia também podem interferir na saúde durante os dias frios. “Existe a tendência de tomar menos água, o que pode levar a uma desidratação leve, fazendo com que as secreções fiquem mais espessas e podem predispor às infecções. Portanto, a dica é tomar água mesmo sem sentir sede”, recomenda o médico e especialista em Otorrinolaringologia Dr. Jamal Azzam.

É preciso tomar cuidado também com alimentos gelados. “Nas épocas de clima frio, o gelado pode, sim, criar processos inflamatórios com muito mais facilidade do que no clima quente”, alerta o Dr. Jamal Azzam. Além disso, é fundamental prestar atenção à qualidade do sono e à alimentação.

Grupos de risco

Alguns grupos precisam tomar cuidado redobrado, pois são mais afetados. “Crianças e idosos ficam mais suscetíveis a tais afecções pela fragilidade maior de seu sistema imunológico, bem como gestantes, portadores de doenças crônicas respiratórias, usuários contínuos de corticoideterapia, qualquer pessoa que esteja com deficiência imunológica crônica ou aguda”, analisa Leandra Carbonari Bolsoni.

Formas de evitar as doenças respiratórias

Você pode tomar algumas atitudes para evitar as principais doenças desse período. Veja as sugestões da enfermeira Leandra Carbonari Bolsoni: