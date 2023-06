Veja como ser solteiro e feliz no Dia dos Namorados

Psicólogos explicam como a solteirice não é sinônimo de solidão, mas uma fase da vida que nos possibilita crescer

É importante aprender a estar sozinho Imagem: Krakenimages.com | ShutterStock

O Dia dos Namorados é uma das ocasiões que mais impulsionam o comércio, a publicidade, as redes sociais e outras formas de mídia. Como resultado, as pessoas que estão solteiras podem se sentir mais vulneráveis e sensíveis nessa data em particular. No entanto, passá-la só não é algo ruim. Na verdade, é uma oportunidade para celebrar o amor-próprio e desfrutar da liberdade e autonomia que a solteirice proporciona.

Nesse dia, podemos nos concentrar em cuidar de nós mesmos, fazer o que nos traz alegria e aproveitar as coisas que nos fazem felizes. Por isso, consultamos psicólogos para compreender como passar por essa data comemorativa de forma mais leve, bem como celebrar quem somos e cultivar a felicidade interior, independentemente do estado civil.

Como passar pelo Dia dos Namorados?

Para a psicóloga Rachel Campos, “o importante é identificarmos os gatilhos emocionais e criar estratégias compensatórias. Não controlamos o mundo e não mudamos o que acontece ao nosso redor, mas escolhemos por que caminho seguir“, afirma.

Ela recomenda que indivíduos solteiros busquem identificar suas qualidades e percebam a própria companhia como uma opção, criando uma comemoração especial e personalizada. “A solidão não está na ausência da companhia, vemos muitos casais se sentirem em um vazio e com sentimento de desamparo. A experiência de estar só pode nos ajudar no crescimento e desenvolvimento, [bem como a] criarmos a consciência de que damos conta de nós mesmos”, esclarece a profissional.

Escolher a si mesmo é fundamental para encontrar um par verdadeiro (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Não vincule a felicidade a um relacionamento romântico

Para o psicólogo especialista em relacionamentos André Carneiro, estar sozinho não significa viver na infelicidade. “Claro, sabe-se que datas comemorativas afloram sentimentos de solidão e carência. Para além desses sentimentos, existe também a cobrança, seja da família ou de amigos, para que exista alguém especial em sua vida, já que a solteirice, facilmente, é confundida com solidão e tristeza”, diz.

André acrescenta que o mito deve ser derrubado imediatamente. É perfeitamente possível ser feliz sem um parceiro romântico. A escolha de dividir a vida com alguém deve nascer do amor, e não do medo de estar sozinho ou por pressões sociais impostas e salientadas em datas como o Dia dos Namorados.

Evite cobranças

André Carneiro destaca que é importante respeitar as individualidades, assim como não cobrar parceiros aos solteiros. A sociedade deve compreender que estar ou não em um relacionamento é algo de cunho estritamente pessoal.

“Essa cobrança, até mesmo pública, causa danos severos ao psicológico dos solteiros quando julgados por esta situação, como baixa autoestima, e questionamentos sobre sua capacidade de serem amados são as questões que mais são levantadas”, finaliza o psicólogo.

Por Vivi Alexandre