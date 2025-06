Veja como trocar a comida do animal de forma segura

Alguns cuidados são importantes para manter a saúde do pet e evitar problemas

A transição alimentar dos pets é importante para evitar reações gastrointestinais Imagem: Pixel-Shot<br /> | Shutterstock) </p>

Trocar o alimento de cães ou gatos é uma tarefa simples, mas que exige atenção. Uma mudança brusca pode causar sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, desconforto e até fazer o pet recusar a nova comida. Isso porque a alimentação afeta diretamente o funcionamento do sistema digestivo e o equilíbrio da microbiota intestinal, conjunto de microrganismos que vivem no intestino e são essenciais para a digestão e a imunidade.

Para evitar esse tipo de problema, o ideal é fazer a transição de forma gradual e cuidadosa. “A troca de alimento deve sempre ser feita com planejamento. Isso dá tempo para o organismo do pet se adaptar ao novo alimento, o que evita desequilíbrios e garante uma boa aceitação”, orienta a médica-veterinária Mayara Andrade, de Guabi Natural (BRF Pet).

Fazendo uma transição segura

Segundo Mayara Andrade, na transição, inicialmente o recomendado é misturar o novo alimento ao antigo, aumentando aos poucos a quantidade da nova ração ao longo de 5 a 7 dias. Veja como fazer:

Dias 1 e 2 : 10% do novo alimento e 90% do antigo;

: 10% do novo alimento e 90% do antigo; Dias 3 e 4 : 30% do novo e 70% do antigo;

: 30% do novo e 70% do antigo; Dia 5 : 50% de cada;

: 50% de cada; Dia 6 : 70% do novo e 30% do antigo;

: 70% do novo e 30% do antigo; Dia 7: 100% do novo alimento.

Essa orientação costuma estar descrita no verso da embalagem dos alimentos e nos sites das marcas. Contudo, a veterinária alerta que nem todos os pets se adaptam no mesmo tempo. “Em casos de sensibilidade intestinal ou doenças pré-existentes, o processo pode levar até 30 dias, sempre com acompanhamento veterinário. Por isso, é fundamental seguir a orientação do profissional de confiança”, reforça.

Quando a transição de alimento é indicada

A transição vale não apenas para mudanças entre marcas, mas também para diferentes fases da vida do animal. “Mesmo que o tutor esteja apenas mudando de um alimento de filhotes para a versão adulta ou sênior da mesma marca, por exemplo, a adaptação continua sendo necessária, principalmente para pets mais sensíveis ou com histórico prévio de alteração gastrointestinal após a troca. O mesmo deve acontecer com alimentos coadjuvantes”, explica Mayara Andrade.

Segundo a médica-veterinária, mudanças na composição nutricional — como quantidade de proteína, fibras e gorduras — afetam o funcionamento intestinal. Mesmo que o pet já conheça a marca, a adaptação do organismo precisa de tempo.

Importância da troca gradual

A digestão saudável dos animais depende de uma microbiota intestinal equilibrada. Segundo Mayara Andrade, alterações abruptas na dieta podem prejudicar o funcionamento dessas bactérias benéficas, dificultando a digestão e absorção de nutrientes. Isso pode causar desconfortos como gases, fezes amolecidas ou até episódios de vômito e diarreia.

“A microbiota precisa de tempo para se ajustar à nova composição do alimento. A introdução gradual permite que essa adaptação aconteça de forma suave, mantendo o intestino saudável e o pet bem nutrido. Quando as células intestinais estão bem nutridas, elas mantêm sua integridade e funcionam corretamente, melhorando, entre outras coisas, a absorção de nutrientes”, explica.

Além disso, a transição ajuda na aceitação do novo alimento. Cães e gatos são animais neofílicos — ou seja, gostam de novidades —, mas isso nem sempre garante uma adaptação tranquila. “Se isso acontecer, o pet pode associar o novo alimento ao mal-estar e passar a recusá-lo. Por isso, a introdução gradual permite que o intestino se adapte à nova composição, evitando desconfortos e aumentando a aceitação do alimento”, reforça.

O acompanhamento profissional durante a transição de alimento é ainda mais importante para filhotes e idosos Imagem: goodluz | Shutterstock

Filhotes e idosos precisam de atenção redobrada

Filhotes e animais mais velhos são mais sensíveis a alterações na dieta. Em caso de diarreia ou vômito, a médica-veterinária explica que eles podem desidratar com mais facilidade. Por isso, o acompanhamento de um profissional se torna ainda mais essencial nesses casos. “Essas faixas etárias exigem mais cuidado, tanto pela sensibilidade intestinal quanto pela necessidade de nutrientes específicos. A orientação veterinária é indispensável”, alerta Mayara Andrade.

Fique de olho no comportamento do animal

Mayara Andrade recomenda que, durante o período de transição, é importante observar não só as fezes e o apetite, mas também o comportamento do pet. Falta de energia, coceiras, vômitos frequentes ou recusa alimentar prolongada podem ser sinais de que algo não está bem. “Esses sinais indicam que a adaptação não está sendo bem-sucedida. Nesse caso, o tutor deve interromper a troca e buscar orientação profissional o quanto antes”, orienta.

Converse sempre com o veterinário

Por mais que a embalagem do alimento traga instruções, a médica-veterinária explica que cada pet é único. Sensibilidade, rotina, histórico de saúde e até preferências individuais devem ser levados em conta no processo de transição. “O veterinário conhece o histórico do animal e pode indicar o melhor caminho para a troca de alimento — seja ela para um novo sabor, nova fase da vida ou uma dieta especial”, finaliza Mayara Andrade.

Por Ana Kucera