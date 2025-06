Veja como usar o óleo de coco nos cabelos durante o inverno

Ele cria uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando a reter a umidade e nutrir profundamente

O óleo de coco ajuda a manter a saúde do cabelo no inverno Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Temperaturas mais baixas, banhos mais quentes e ar mais seco são combinações típicas do inverno que podem ser um pesadelo para os cabelos. Os fios ainda perdem hidratação com mais facilidade, o couro cabeludo tende a ressecar e a quebra se torna mais frequente. Para evitar que seu cabelo sofra nesta estação, vale incluir na rotina alguns cuidados extras — e o uso de óleos vegetais, como o de coco, pode fazer toda a diferença.

Ricos em ácidos graxos e nutrientes essenciais, os óleos vegetais criam uma película protetora ao redor da fibra capilar, ajudando a reter a umidade, nutrir profundamente e restaurar a camada lipídica dos fios. Isso contribui para reduzir o ressecamento, o frizz e a quebra, especialmente quando os cabelos estão mais expostos a agressões externas, como vento frio e água quente.

Mas é importante lembrar: o uso de óleos vegetais puros não é recomendado. “Eles não têm a formulação adequada para uso cosmético e podem ser difíceis de remover, além de causar acúmulo nos fios e no couro cabeludo”, alerta a hairstylist Carlaxane, expert da Cless Cosméticos. A recomendação, segundo ela, é optar por produtos específicos para os cabelos que sejam formulados com óleos vegetais de alta qualidade e textura leve, garantindo nutrição sem pesar.

Poder da umectação

Segundo Carlaxane, uma das formas mais eficazes de incorporar os óleos vegetais na rotina capilar é por meio da umectação com produtos cosméticos desenvolvidos especialmente para isso. “Ela é indicada principalmente para fios ressecados, porosos ou com química. E mesmo quem tem cabelo oleoso pode se beneficiar, aplicando apenas no comprimento e nas pontas”, explica. A técnica ajuda a restaurar o brilho e a maciez perdidos com as agressões típicas do inverno, desde que feita com fórmulas seguras e de fácil remoção.

A dica da especialista é apostar em produtos que aliem eficácia, leveza e multifuncionalidade. “Gosto do Blend Óleo de Coco Hidratante Capilar, da Salon Opus, que foi pensado e desenvolvido para entregar nutrição intensa sem deixar o cabelo pesado ou oleoso. Ele devolve a saúde dos fios sem complicação e é formulado com óleo 100% vegetal e tem uma textura leve, ideal para uso frequente — seja na umectação, como pré-shampoo ou até como finalizador”, afirma Carlaxane.

Todos os tipos de fios podem se beneficiar da umectação com óleo de coco Imagem: AtlasStudio | Shutterstock

Mitos e verdades sobre o uso de óleo de coco nos cabelos

Apesar de ser um velho conhecido das rotinas capilares, o óleo de coco ainda levanta dúvidas. Um dos mitos mais comuns é o de que ele deixa os fios pesados ou oleosos. “Isso só acontece quando se usa um óleo muito espesso ou em excesso. Produtos formulados com textura leve e rápida absorção, nutrem sem pesar”, explica Carlaxane.

Outra crença equivocada é a de que ele serve apenas para cabelos cacheados ou crespos. “Na verdade, todos os tipos de fio podem se beneficiar da umectação com óleo de coco — a chave está na forma de uso e na quantidade aplicada”, orienta.

E, sim, ele pode ser usado com frequência: ao contrário do que se pensa, o uso regular de óleos formulados para cabelos ajuda a manter os fios saudáveis e menos quebradiços, especialmente nas estações mais secas.

Como usar o óleo de coco no inverno

Abaixo, veja algumas dicas de como inserir o óleo de coco na rotina de cuidados com os cabelos:

Umectação tradicional : aplique o óleo nos fios secos, mecha por mecha, e deixe agir por pelo menos 2 horas antes de lavar;

: aplique o óleo nos fios secos, mecha por mecha, e deixe agir por pelo menos 2 horas antes de lavar; Umectação noturna : aplique antes de dormir, proteja o cabelo com uma touca ou fronha de cetim, e lave pela manhã;

: aplique antes de dormir, proteja o cabelo com uma touca ou fronha de cetim, e lave pela manhã; Pré-shampoo : passe o óleo nos cabelos cerca de 15 minutos antes do banho. Isso ajuda a proteger contra a ação ressecante da água quente;

: passe o óleo nos cabelos cerca de 15 minutos antes do banho. Isso ajuda a proteger contra a ação ressecante da água quente; Finalizador: com os cabelos secos ou úmidos, aplique uma pequena quantidade nas pontas para reduzir o frizz e dar brilho.

Com esses cuidados simples, dá para passar pelo inverno com os fios brilhantes, macios e protegidos — como se o frio nem tivesse dado as caras.

Por Denyze Moreira