Veja como usar vidros na decoração de interiores

Arquiteta explica como os diferentes tipos podem ser usados em projetos residenciais

O vidro pode ser usado de diferentes maneiras Imagem: Eduardo Pozella | Projeto de Gigi Gorenstein

Vidros são elementos altamente versáteis e podem ser utilizados em diversos projetos arquitetônicos. Eles se adaptam facilmente a diferentes estilos decorativos e proporcionam uma ampla variedade de benefícios. No mercado, é possível encontrar diversos modelos, tamanhos, cores e formatos diferentes. Nesse cenário, é importante ter conhecimento sobre os tipos disponíveis para escolher o modelo correto para cada aplicação.

Item atemporal

Presentes em sacadas, fachadas, esquadrias, mobília e objetos decorativos, os vidros são encontrados em projetos tanto residenciais como corporativos. Dentre as principais vantagens, a arquiteta Gigi Gorenstein destaca que a escolha do modelo pode favorecer a iluminação natural, integrar ambientes, garantir conforto térmico e isolamento acústico, além de tornar os ambientes mais elegantes e refinados.

“Acredito que o vidro é um item atemporal, então ele nunca vai sair de moda, e saber incorporá-lo no projeto faz toda a diferença no ambiente. Amplamente, os vidros são ótimas opções para trazer leveza, fluidez e privacidade aos espaços. Na decoração, o vidro pode proteger objetos, como quadros e prateleiras, ou colocá-los sobre mesas”, completa.

Principais modelos e utilidades

A seguir, a arquiteta Gigi Gorenstein lista os tipos de vidros mais comuns e dá algumas dicas para te ajudar a escolher o modelo ideal para a sua casa. Confira!

Vidro temperado

Parecido com o vidro padrão, o temperado é cerca de cinco vezes mais resistente à quebra e a choques térmicos. “Quando acontece de partir, o material se estilhaça em pequenos pedaços sem grande poder de cortes, diferentemente do vidro normal, que se fragmenta em grandes lâminas. Por isso, é considerado um vidro altamente seguro, pois evita acidentes graves”, diz a profissional. E, por essas características, é um vidro para ser utilizado em box de banho, sacadas, portas e janelas.

Vidro laminado

O tipo laminado também é considerado seguro por ser muito resistente a impactos e proporcionar ótimo isolamento acústico e proteção contra raios ultravioletas. Gigi explica que isso se dá devido à composição das placas de vidro unidas por uma película especial de polivinil butiral, responsável por impedir o estilhaçamento do vidro em caso de quebra. O laminado é indicado para locais semelhantes ao do temperado e é empregado também em claraboias, guarda-corpos, coberturas e vitrines.

Vidro duplo

É mais voltado a locais que precisam de um bom isolamento térmico e acústico, como hospitais e hotéis. Para as residências, é o queridinho contra o clima de inverno, pela característica térmica e por não embaçar. Esse modelo consiste em duas lâminas de vidro, contornadas por um perfil de alumínio com uma camada interna de ar desidratado.

Vidros nas sacadas deixam as varandas mais elegantes, principalmente quando combinados a lindas vistas (Imagem: Gabbavisuals | Projeto de Gigi Gorenstein)

Vidro impresso

Mais voltado à decoração, esse tipo é perfeito para móveis planejados como armários, mesas, cristaleiras etc. “O resultado trará muita personalidade e inovação no lar. Fizemos um projeto com uma cristaleira de vidro que se transformou no destaque da sala de jantar”, conta a arquiteta. O tipo impresso também é um vidro que permite desenhos em alto relevo e padrões, então é bastante recomendado para ambientes internos, janelas e vidraças.

Vidro refletivo

Material de melhor reflexão de raios solares, evita a absorção de calor e oculta a visualização dos interiores. “É um vidro que provê mais privacidade e é indicado para fachadas que recebem luz natural ou outros lugares onde se deseja algo mais reservado e íntimo”, completa Gigi.

Vidro craquelado

Uma das novas tendências do mercado é o vidro craquelado, que nada mais é um material temperado batido dentro de duas camadas de vidro monolítico para causar um efeito craquelê, ou seja, com diversas trincas. “Em excesso, o efeito pode pesar o ambiente, mas, de forma sutil, como em mesas e divisórias, acaba se tornando um ponto de destaque”, destaca Gigi.

Outras opções

Ela ainda lembra que existem outros modelos na indústria do vidro. Destacam-se, também, os tipos serigrafados e pintados, que permitem diversas cores e tonalidades, sendo, talvez, até os mais populares entre os vidros decorados.

“Os vidros possuem diversos benefícios e são elementos que garantem uma valorização estética moderna e permitem a liberdade criativa. Cada tipo passa por diversos sistemas e processos diferentes, por isso é importante saber com qual está lidando e fazer a aplicação com profissionais especializados para não ter erros, evitar recortes do material e garantir maior segurança”, finaliza Gigi.

Por Emilie Guimarães