Veja como utilizar o azul na decoração

Arquitetas explicam como essa tonalidade pode ser usada para criar ambientes despojados

O azul está entre as cores favoritas da maioria das pessoas e combina perfeitamente com outras tonalidades Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)

Diversos tons, significados e possibilidades. Assim é o processo de decoração que utiliza o azul. Essa cor, conhecida por transmitir tranquilidade e serenidade, proporciona uma sensação de calma logo à primeira vista. Remete ao mar, ao céu e à natureza e, por isso, tem essa influência tão positiva: traz para dentro de casa a sensação de frescor.

Optar por tintas, móveis, decoração e acessórios nessa tonalidade é uma aposta certa para criar um ambiente despojado, mas também é preciso parcimônia para não exagerar nos azulados. Para navegar entre tantas possibilidades, as arquitetas Carina e Ieda Korman, que dão nome ao escritório Korman Arquitetos, trazem exemplos variados de como usar esse matiz tão rico.

Por que o azul?

De acordo com levantamentos realizados pelas universidades americanas de Rhode Island e de Wisconsin, em 2022, a cor preferida da maioria das pessoas é o azul. E o motivo é uma associação do subconsciente a objetos que cada um tende a gostar e valorizar, como, justamente, o céu e o mar.

Um segundo estudo feito em 2009, pela Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, mostrou que indivíduos trabalhando em frente a uma tela azulada tiveram ótimos resultados em tarefas de cunho criativo.

Azul na decoração

Quando o assunto é decoração, o tom frio é um aliado: combina muito bem com praticamente todas as cores, principalmente o verde — ao seu lado no círculo cromático — e o laranja, vermelho e amarelo, cuja harmonização é por contraste. Além disso, existe muito o que explorar dentro das nuances do próprio azul, que, do mais claro ao mais escuro, agrega bastante ao design.

“Apostamos nesta coloração não só para trazer um pouco de vida ao ambiente, mas, também, serenidade. Em uma paleta mais neutra, ele contribui para destacar o visual sem ficar desproporcional à proposta do projeto”, elabora Carina sobre os cuidados ao desenvolver a gama de cores, frisando, ainda, que a harmonização clássica com o preto e o branco também funciona bem.

Escolhas estratégicas

Tanto o tom como a quantidade de azul, e onde ele será colocado, deve passar por uma análise cuidadosa. Tudo vai depender do desejo e da personalidade do morador: caso a vontade seja de esbanjar calmaria, as opções são pintar uma parede ou investir em marcenaria totalmente nessa cor. Por outro lado, se é uma pessoa que enjoa logo e está sempre renovando pequenos detalhes da casa, o melhor caminho são os acessórios.

Alguns quesitos em que é possível variar, sem comprometer, são, por exemplo, a roupa de cama e capas de almofadas e estofados, arranjos de flores, vasos, quadros, luminárias, entre outros. Mas, atenção a esses cenários: a dica é pensar em uma base sóbria para que as novidades não conflitem com os móveis. “O principal objetivo, invariavelmente, é ter um visual equilibrado, essa deve ser a estrela-norte em todo momento”, afirma Ieda.

Marcenaria em tons de azul

Investir em marcenaria azul traz um toque vibrante ao cômodo (Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)

Marcenaria azul é opção para quem ama a cor e deseja trazer um toque vibrante ao cômodo — claro, sem perder a elegância. Na primeira foto, as cadeiras, com encosto em corda náutica azul, ajudam a arrebatar a varanda gourmet, que também tem a marcenaria da bancada no tom petróleo. À esquerda, o rack azul se complementa com o aconchego do painel ripado da TV instalada no home theater.

A cor azul incentiva a criatividade e a calma, sendo uma ótima opção para o home office (Imagem: Julia Novoa | Korman Arquitetos)

Painel azulado em perfeito alinhamento com gaveteiro de tom similar deu um novo ar ao home office no dormitório. Como a cor incentiva a criatividade e a calma, é uma escolha certeira para o ambiente de trabalho.

Na cozinha, a cor azul proporciona um ar de alegria (Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)

Tudo muito claro e refrescante: atmosfera leve foi eleita para esta cobertura em Riviera de São Lourenço. O azul, equilibrado entre os brancos, é protagonista na cozinha, na qual a marcenaria é totalmente trabalhada na rica coloração azulada, desde os armários superiores até a ilha central.

Uso do azul nas paredes

Pintar as paredes do lavabo de azul também é uma ótima opção para o lar (Imagem: Sérgio Luiz Jorge | Korman Arquitetos)

Apesar de não existir na planta original, o lavabo se tornou um dos destaques deste projeto – ele foi executado com um portal em laca azul, com desenhos em relevo, cheio de personalidade.

O azul pode ser combinado com outras cores para proporcionar uma sensação de casa de veraneio (Imagem: Gui Morelli | Korman Arquitetos)

Exemplo perfeito da combinação do azul com outras cores. O amarelo foi eleito para compor uma das paredes do quarto, visando proporcionar aquela sensação maravilhosa de uma casa de veraneio.

Azul na área externa

Na área externa, o azul pode ser usado para proporcionar um ar acolhedor (Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)

Aqui, o lounge foi criado com o intuito de ser um espaço intimista, onde se reúnem amigos e familiares. O mobiliário azul casa perfeitamente bem com esse objetivo, dando um ar acolhedor e tranquilizante aos momentos especiais.

Azul nos detalhes

Para quem deseja algo mais minimalista, a cor azul pode ser utilizada nos tapetes ou em objetos (Imagem: Eduardo Pozella | Korman Arquitetos)

Com o mobiliário marcado pelo minimalismo, o tapete azul-claro entra para “quebrar” a paleta clean no projeto da esquerda, ainda assim mantendo a serenidade que pauta todo o cômodo.

O azul também pode estar presente nos detalhes de portas e janelas (Imagem: Gui Morelli | Korman Arquitetos)

Até nas esquadrias e estrutura do telhado é válido apostar em uma cor diferente, como foi o caso desta casa, no litoral sul da Bahia. A nuance mais escura foi um elemento-chave para ajudar a criar um ambiente vivaz, que faz jus ao estado ensolarado.

Objetos em tons de azul são opções simples e práticas para decorar o ambiente (Imagem: Gui Morelli | Korman Arquitetos)

Pequenos grandes detalhes: acessórios nunca passam despercebidos no décor — pelo contrário, garantem harmonia, conectando-se com os demais elementos do ambiente para criar uma atmosfera rica.

Por Emilie Guimarães