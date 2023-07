Veja como utilizar os fones corretamente para proteger a audição

Usar esses aparelhos no volume máximo pode causar surdez precoce em adolescentes e crianças

Fones de ouvido no volume máximo alteram a qualidade da audição Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os fones de ouvido estão presentes na vida de boa parte dos brasileiros. Seja em casa, no trabalho ou na academia, esses pares pequenos de altifalantes tornaram-se companheiros de quem deseja relaxar ou até mesmo se distrair. Eles são especialmente populares entre os jovens, que, além de ouvirem música, fazem uso do aparelho para jogar.

No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são justamente os jovens e as crianças que têm maior probabilidade de comprometer a audição. Não é à toa que a agência já incluiu o combate à perda auditiva como uma das cinco prioridades para o século 21. E os dados não param por aí, pois se estima que cerca de metade dos jovens entre 12 e 35 anos, ou seja, 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo, corre o risco de sofrer de perda auditiva.

Para reduzir esse risco, o otorrinolaringologista Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros explica como utilizar os fones corretamente no dia a dia. Veja!

Sinais que indicam que o fone está afetando a sua audição

Para o Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros, os sinais mais comuns que precisam ser observados são:

Assistir à TV com volume muito alto;

Não atender a um chamado em um primeiro contato;

Ouvir músicas e sons em volume muito elevado (principalmente com fones de ouvido).

“O uso inadequado e demasiado dos fones pode levar a uma perda irreversível da audição”, alerta o especialista.

Volume indicado para utilizar fones de ouvido

O médico também explica que o volume máximo dos fones de ouvido é 105 a 110 decibéis, e o ouvido pode começar a ter danos caso ultrapasse mais de duas horas com nível acima de 85. “Se os fones estiverem no volume máximo, podem começar a causar danos à audição em apenas 5 minutos de uso. No uso de uma hora por dia com fone acima de 88db, [isso] corresponde à perda de 5% da audição em 5 anos”, avisa o Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros.

Não ouvir o barulho externo indica que os fones estão em um volume inadequado (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock)

Utilizando os fones corretamente

Abaixo, veja como utilizar o seu fone de ouvido de maneira adequada:

É preciso verificar se as pessoas ao seu redor conseguem ouvir o que vem do fone, porque o ideal é que isso não ocorra;

Quem está utilizando o fone precisa ainda ouvir o que está acontecendo ao seu redor e conseguir manter uma conversa, mesmo com ele ligado. Se não ouvir, é sinal de que o fone está acima do limite adequado de decibéis;

de decibéis; Ouvir um zumbido ou a sensação de que os sons estão mais “abafados” quando os fones são retirados também é sinal que o volume está exagerado;

Alguns smartphones avisam quando o volume está excessivo. É importante não ignorar o alerta;

O volume dos fones deve sempre estar abaixo de 80 decibéis. Uma dica simples é não ultrapassar a metade do volume possível do aparelho;

O formato do fone também influencia, e os mais recomendados são os modelos fones over-the-ear (aqueles que são colocados para fora das orelhas), que ficam mais distantes e diminuem a sensação de “ouvido tampado”, além de não machucarem a pele do canal auditivo (diferentemente dos mais utilizados em formatos oclusivos, aqueles que se encaixam dentro das orelhas).

Por Mayara Barreto Cinel