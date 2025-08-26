São pets que se adaptam muito bem a diferentes ambientes e estilos de vida, seja no campo ou na cidade

O cachorro “fiapo de manga” é reconhecido pelos pelos arrepiados que viraram marca registrada Imagem: Reddogs | Shutterstock

Celebrado em 26 de agosto, o Dia do Cão ressalta a importância dos pets como parte das famílias. Nessa data, ganham destaque também os sem raça definida, que são os xodós dos brasileiros. Entre eles, o tradicional caramelo, sempre lembrado pela doçura e companheirismo, e o divertido “fiapo de manga”, reconhecido pelos pelos arrepiados que viraram marca registrada, simbolizam afeto e parceria.

Apesar da fama de resistentes, os SRDs precisam de atenção integral para viver com saúde. Vacinação em dia, alimentação equilibrada, passeios regulares e um ambiente seguro garantem bem-estar e fortalecem o vínculo entre cão e tutor. Para adotar ou cuidar de forma responsável, é essencial estar atento às necessidades específicas desses amigos. Dessa forma, veja cuidados a se ter com os cachorros sem raça definida.

SRDs são preferência nos lares brasileiros

Símbolos de afeto e companheirismo, os pets Sem Raça Definida (SRDs) são a preferência nos lares brasileiros, segundo o PetCenso 2025, estudo realizado pela PetLove, que aponta as raças mais comuns no Brasil. Entre os cães, por exemplo, eles representam 26% do total. A pesquisa apontou que, desde 2016, cães e gatos sem raça definida são maioria nos lares brasileiros.

O dado reforça o que, quem convive com esses animais, já sabe: eles são os novos queridinhos das famílias, ocupando um lugar de destaque nos lares e no coração dos brasileiros. E, recentemente, os caramelos com pelagem longa e arrepiada ganharam o apelido que logo se espalhou pelas redes: fiapo de manga.

O vira-lata caramelo é um pet que se adapta bem a diferentes ambientes e estilos de vida Imagem: Higor Miranda | Shutterstock

Características e cuidados com os SRDs

“Os cães SRD (que podem ser caramelos ou fiapos de manga, por exemplo) podem reunir o melhor de todas as raças em um só animal. Além de únicos em aparência, eles costumam ser espertos, carinhosos, brincalhões, obedientes e grandes companheiros. São pets que se adaptam muito bem a diferentes ambientes e estilos de vida, seja no campo ou na cidade”, explica Mayara Andrade, médica-veterinária de Guabi Natural (BRF Pet).

Mas, segundo a profissional, além da luta pelo preconceito com esses pets, é preciso também desmistificar o que durante muito tempo foi reproduzido de forma errada no país: que os SRDs eram mais resistentes a doenças por conta de sua diversidade genética. Os chamados “vira-latas” inspiram tantos cuidados quanto os demais cães.

“Quando falamos de necessidades nutricionais, por exemplo, não há diferença entre cães com ou sem raça definida no que diz respeito a proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Por isso, é fundamental oferecer uma alimentação adequada ao porte, fase da vida e necessidades específicas do animal. Escolher um alimento saudável e completo contribui diretamente para a saúde e longevidade dos pets. E isso vale para todos os cães, incluindo os nossos adorados caramelos”, orienta Mayara Andrade.

Além disso, a profissional ressalta que, como todo animal, o SRD também precisa de cuidados básicos, como vacinação anual, ambientação adequada, rotina de higiene, prática de atividades físicas, além de alimento e água fresca e limpa, entre outros.

Por que adotar um SRD

Para a médica-veterinária, optar por adotar um SRD significa muito mais do que ganhar um amigo fiel. É quebrar barreiras e preconceitos e valorizar o que realmente importa: o afeto e o respeito. “Adotar um vira-lata é quebrar um ciclo de preconceito histórico, é dar um lar digno e respeito a animais que são historicamente vítimas. É também uma forma de transformar a vida de um animal que, muitas vezes, já enfrentou o abandono”, reforça.

Mayara Andrade completa: “São muitos os fatores que precisam ser analisados pelos possíveis tutores, como identificar como será a rotina com um pet em casa, sua condição financeira, disponibilidade para o pet etc. Cuidar de um animal é um compromisso que exige planejamento para garantir que ele tenha um ambiente e dieta adequados, que tenha liberdade para expressar seus padrões de comportamento, além de receber cuidados com a saúde em geral. Mas, sem dúvida, a chegada de um pet é um momento especial para qualquer família“.

Por Roberta Muller