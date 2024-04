Veja cuidados com a saúde vascular para mulheres com 40 anos

Médica explica como as mudanças no organismo podem favorecer doenças cardiovasculares

Mulheres com 40 anos ou mais têm mais chances de desenvolverem doenças vasculares Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

À medida que as mulheres atingem a faixa etária de 40 anos ou mais, é crucial redobrarem os cuidados com sua saúde, pois o corpo passa por uma série de mudanças que podem aumentar as chances de desenvolver doenças cardiovasculares e outras complicações.

Durante esse período da vida, elas enfrentam alterações hormonais significativas, como a diminuição dos níveis de estrogênio, que podem afetar negativamente o sistema cardiovascular, aumentando o risco de doenças como hipertensão arterial, colesterol elevado e doença cardíaca coronária.

Prevenindo problemas de saúde

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, uma parcela significativa, cerca de 26%, das mulheres acima dos 40 anos enfrentam riscos como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), obesidade, aumento do colesterol e da glicemia. Por isso, a importância do acompanhamento médico para prevenir ou, ao menos, retardar essas condições.

Conforme a Dra. Carolina Mardegan, médica cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), hábitos saudáveis, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, cuidados com a saúde íntima e realização de exames preventivos são essenciais para manter uma vida saudável e aumentar a longevidade feminina em qualquer faixa etária.

Sintomas durante o climatério

Com a chegada dos 40 anos, as mulheres iniciam a fase de climatério, que marca a transição entre a fase reprodutiva e a fase pós-menopausa. Este período pode apresentar diversos sintomas, resultado de alterações hormonais que ocorrem no organismo. São eles:

Ondas de calor ;

; Sudorese e calafrios repentinos;

Palpitações;

Cefaleia;

Tontura;

Insônia;

Perda de memória;

Fadiga.

É neste período que ocorrem as principais modificações hormonais, circulatórias e sanguíneas que favorecem a progressão de doenças cardiovasculares, explica a especialista.

“Durante o climatério é importante focar na própria saúde e manter os cuidados necessários para minimizar os efeitos hormonais e, consequentemente, diminuir a incidência dos sintomas. Buscar uma rotina de exames, praticar atividade física regular, manter uma alimentação saudável e cuidar da qualidade do sono são as principais formas de garantir o bem-estar durante essa fase”, explica a Dra. Carolina Mardegan.

Praticar atividade física é importante para ajudar a prevenir as varizes Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Prevenindo as varizes

Um estudo recente da SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular) mostra que cerca de 78% das mulheres acima dos 40 anos estão sujeitas a desenvolver varizes e menopausa. Nesse sentido, a médica ressalta que as medidas de prevenção das varizes não diferem muito das outras fases da vida.

“É importante parar de fumar ou, pelo menos, diminuir o tabagismo; evitar o sobrepeso ou a obesidade, praticando atividades físicas regularmente; optar por uma alimentação saudável também pode diminuir dores nas pernas advindas das varizes; e beber água em uma quantidade ideal. Se acompanhado por um médico, é possível, também, usar meias de compressão, mas é fundamental que a paciente realize o check-up vascular anual”, explica a Dra. Carolina Mardegan.

Aumento de chances de doenças cardiovasculares

Durante a menopausa, as doenças cardiovasculares mais comuns entre as mulheres com 40 anos ou mais são o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC), de acordo com dados do Ministério da Saúde. A Dra. Carolina Mardegan ressalta que a ocorrência de doença arterial coronariana é de duas a três vezes maior após a menopausa em comparação com a pré-menopausa.

Além disso, a probabilidade de ter alguma forma de doença cardiovascular aumenta conforme a idade avança, especialmente se existirem fatores de risco presentes, como tabagismo, dislipidemia (aumento de gordura na corrente sanguínea), sedentarismo, sobrepeso e diabetes.

A redução dos níveis de estrógeno no período da menopausa contribui negativamente para o aumento dos riscos de problemas vasculares, já que o estrógeno possui função vasodilatadora e ajuda a equilibrar os níveis de colesterol no corpo.

“O ideal é que em paralelo ao estilo de vida saudável da academia, dieta, evitando o consumo excessivo de álcool e tabagismo, a paciente também busque auxílio médico para entender se a terapia de reposição hormonal é válida. Este procedimento regular costuma ser uma boa opção para aliviar os sintomas da menopausa e proteger contra a perda de colágeno”, finaliza a médica.

Por Alice Veloso